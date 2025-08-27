Bei einem Schusswaffenattentat auf eine katholische Schule in Minneapolis sind zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren getötet und 17 weitere Personen verletzt worden, darunter 14 Kinder. Wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichten, schoss ein Mann in den 20ern auf die Kinder, als sie am Mittwochmorgen (Ortszeit) in der benachbarten Kirche an einem Eröffnungsgottesdienst zum neuen Schuljahr teilnahmen. Der Schütze habe sich anschließend selber eine Schussverletzung zugefügt, der er noch am Tatort erlegen sei. Die US-Bundespolizei FBI untersucht die tödlichen Schüsse als mögliches Terrorverbrechen. Man prüfe, ob es sich um einen inländischen Terrorakt und ein Hassverbrechen gegen Katholiken handele, teilte FBI-Direktor Kash Patel auf der Plattform X mit. US-Präsident Donald Trump will die US-Flagge als Trauerbekundung auf halbmast setzen lassen. Papst Leo XIV., der selber aus den USA stammt, versprach den Opfern sein Gebet.