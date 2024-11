Von Peter Burghardt

Vor mehr als einem halben Jahrhundert zog ein junger Österreicher nach Amerika und wurde berühmt. Er machte als Bodybuilder und Schauspieler Karriere, und irgendwann beschloss Arnold Schwarzenegger aus Dank an seine neue Heimat, Politiker zu werden. Zwischen 2003 und 2011 war der Einwanderer Gouverneur von Kalifornien. Wäre er in den USA geboren und nicht 1947 in der Marktgemeinde Thal in der Steiermark, Schwarzenegger hätte es womöglich sogar bis ins Weiße Haus schaffen können.