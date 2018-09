3. September 2018, 12:26 Uhr Oberster Gerichtshof Trumps Richterkandidat ist kaum noch zu verhindern

Der 53-jährige Richterkandidat Brett Kavanaugh arbeitet seit zwölf Jahren am Bundesberufungsgericht in Washington.

Am Dienstag beginnen im US-Senat die Bestätigungsanhörungen für Brett Kavanaugh, den Präsident Donald Trump als Richter am Obersten Gerichtshof nominiert hat.

Die Republikaner wollen Kavanaugh noch vor der Kongresswahl Anfang November als Verfassungsrichter bestätigen, um den konservativen Flügel im Gericht zu stärken.

Trump käme damit seinem Ziel, die US-Bundesgerichte für Jahrzehnte politisch zu prägen, einen entscheidenden Schritt näher.

Von Hubert Wetzel , Washington

In den vergangenen Tagen hat Brett Kavanaugh noch geübt. In einem Seitengebäude des Weißen Hauses wurde ein Sitzungsraum des Senats nachgebaut, und dort fand eine Art politisches Theater statt: Kavanaugh wurde mit bissigen Fragen traktiert, es wurden Publikumsproteste inszeniert, um zu sehen, ob der Kandidat in solchen Fällen ruhig bleibt.

Von Dienstag an aber wird es ernst. Im US-Senat beginnen die Bestätigungsanhörungen für Kavanaugh, den Präsident Donald Trump als Richter am Obersten Gerichtshof nominiert hat. Und das Theater wird zur Schlacht werden.

Die Ausgangslage: Trumps Republikaner wollen Kavanaugh unbedingt noch vor der Kongresswahl Anfang November als neuen Verfassungsrichter bestätigen. Dadurch würde, erstens, der konservative Flügel im Obersten Gericht gestärkt, dem dann fünf der neun Richter angehören würden. Das wiederum ist, zweitens, vielen republikanischen Wählern sehr wichtig, denn das Verfassungsgericht nimmt mit seinen Urteilen enormen Einfluss auf die Politik.

Bisher standen sich vier eher konservative und vier eher linke Richter gegenüber

Wenn es den Republikanern also jetzt gelänge, die Machtbalance im Supreme Court durch Kavanaughs Bestätigung zu verschieben, könnte sich das bei der Wahl auszahlen. Und drittens weiß niemand, wie der Senat nach der Wahl aussieht. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass die Republikaner ihre knappe Mehrheit in der Kammer verlieren, aber unmöglich ist es nicht. Sicher ist sicher.

Die Demokraten rechnen ähnlich, allerdings unter den entgegengesetzten Vorzeichen. Sie wollen Kavanaughs Bestätigung genau deswegen verhindern, weil sie keine rechte Mehrheit am Verfassungsgericht wollen. Bisher standen sich dort vier eher konservative und vier eher linke Richter gegenüber. In der Mitte stand der unideologische Richter Anthony Kennedy, der seine Stimme mal diesem, mal jenem Lager gab. Kennedy geht nun in Pension, und Kavanaugh soll ihn ersetzen. Zudem wäre es natürlich ein sehr motivierender Triumph für die Demokraten und ihre Wähler, könnten sie Trump kurz vor der Wahl eine Niederlage bereiten.

So, wie es derzeit aussieht, wird es dazu freilich nicht kommen. Die Republikaner halten 51 der 100 Sitze im Senat, die Demokraten kommen zusammen mit den beiden unabhängigen Senatoren, die meist mit ihnen stimmen, nur auf 49. Selbst wenn es bei der Abstimmung über Kavanaugh noch keinen Nachfolger für den kürzlich verstorbenen republikanischen Senator John McCain gibt, steht Trumps Mehrheit. Arithmetisch gesehen haben die Demokraten keine Chance, Kavanaughs Bestätigung zu blockieren.