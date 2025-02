Von Peter Burghardt, Washington

Am Freitag wollten ein Reporter und ein Fotograf von AP mit dem US-Präsidenten auf Reisen gehen, wie bis vor Kurzem üblich. Donald Trump flog über das lange Wochenende mit der Air Force One nach Florida, in sein Quartier Mar-a-Lago in Floridas Süden und zum Autorennen nach Daytona Beach, gegen Ende des President’s Day geht es am Montag zurück nach Washington. Doch die Vertreter einer der weltgrößten Nachrichtenagenturen durften nicht an Bord.