Nicolás Maduro ließ keine Zweifel, wie er die Angelegenheit sieht. Bei seinem ersten Auftritt im New Yorker Gerichtssaal sagte er dem Richter, er sei ein „anständiger Mann“, der aus seinem Haus in Caracas „entführt“ worden sei. Und der 63-Jährige machte klar, dass er sich weiter als Präsident Venezuelas sehe – auch wenn in seiner Heimat Delcy Rodríguez als Interimspräsidentin vereidigt wurde.
US-Anwalt Barry PollackWer ist der Mann, der Maduro vertritt?
Lesezeit: 4 Min.
„Er muss nichts mehr tun, worauf er keine Lust hat“, heißt es über Barry Pollack. Er gilt als einer der besten Strafverteidiger der USA. Ein Porträt.
Von Matthias Kolb
Geopolitik:Venezuela ist nur der Anfang
Kolumbien, Kuba, Brasilien: US-Präsident Trump mischt sich in die inneren Angelegenheiten vieler lateinamerikanischer Staaten ein. Was ihn dabei antreibt – und warum er auch in Zukunft keine Ruhe geben wird.
Lesen Sie mehr zum Thema