Nicolás Maduro ließ keine Zweifel, wie er die Angelegenheit sieht. Bei seinem ersten Auftritt im New Yorker Gerichtssaal sagte er dem Richter, er sei ein „anständiger Mann“, der aus seinem Haus in Caracas „entführt“ worden sei. Und der 63-Jährige machte klar, dass er sich weiter als Präsident Venezuelas sehe – auch wenn in seiner Heimat Delcy Rodríguez als Interimspräsidentin vereidigt wurde.