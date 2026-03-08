Es ist ein Disput, der die amerikanische Öffentlichkeit seit Wochen in Atem hält: der KI-Hersteller Anthropic gegen das US-Verteidigungsministerium, ein einzelnes Unternehmen im Silicon Valley, das sich der geballten Macht der Regierung Trump widersetzt. Und zwar in Fragen von weltweiter Bedeutung: Wozu darf künstliche Intelligenz genutzt werden, und wer bestimmt darüber?
KI für die US-RegierungWer Skrupel hat, fliegt raus bei Trump
Das Unternehmen Anthropic setzt bei der Nutzung seiner künstlichen Intelligenz ethische Grenzen. Die US-Regierung hat ihm deshalb alle Aufträge entzogen und stuft es als „Lieferkettenrisiko“ ein.
Beim Streit zwischen der KI-Firma Anthropic und dem Pentagon geht es um mehr als ein paar Regeln. Verteidigungsminister Hegseth will keine Einschränkungen für militärische Nutzung.
