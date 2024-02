Erstmals seit fast 150 Jahren klagt das US-Repräsentantenhaus einen Minister an. Die Republikaner brauchen zwei Anläufe, bis ihnen die Wahlkampfaktion gelingt - und am Ende wird Alejandro Mayorkas vermutlich trotzdem nicht seines Amtes enthoben.

Von Fabian Fellmann, Washington

Nun kann er nach mehreren glücklosen Tagen doch noch einen Erfolg feiern: Speaker Mike Johnson, der enge Vertrauter von Donald Trump. Mit 214 gegen 213 Stimmen hat die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus am Dienstagabend äußerst knapp den historischen Beschluss gefällt, Alejandro Mayorkas des Amtes zu entheben. Es ist das erste Impeachment-Verfahren gegen einen Minister seit 1876. Allerdings dürfte es diesmal nicht in einer Amtsenthebung enden: Der Senat wird das Verfahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einstellen oder Mayorkas freisprechen.