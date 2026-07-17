Die Amerikaner machen wegen der hohen Energiepreise in diesem Sommer lieber Urlaub in den USA – und geben ihrem Präsidenten die Schuld an der schlechten Wirtschaftslage. Das könnte seine Republikaner die Zwischenwahlen kosten.

Die Wirtschaft entscheidet über Wahlen, das ist eine so alte wie allgemeingültige Wahrheit. Die Menschen wählen mit ihren Brieftaschen, heißt es in den USA. Das ist zwar ein etwas schiefes Bild, aber auch im Weißen Haus von US-Präsident Donald Trump wissen sie, was es bedeutet: Sind die Amerikaner im November noch immer ähnlich unzufrieden mit der Wirtschaftslage wie heute, sieht es für die Republikaner bei den Zwischenwahlen nicht gut aus. Da helfen auch keine Ablenkungsmanöver über vermeintlich neue Geheimdienstdokumente zur angeblichen Wahlmanipulation, von denen Trump in seiner TV-Ansprache am Donnerstag sprach.