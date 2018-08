7. August 2018, 18:50 Uhr USA Am Tiefpunkt ein Ja

Ein Zeuge belastet Donald Trumps Ex-Wahlkampfberater Paul Manafort vor Gericht. Es geht um russisch angehauchte Steuerhinterziehung.

Von Alan Cassidy, Washington

Vor genau zwei Jahren gehörten Paul Manafort und Rick Gates zu den einflussreichsten Menschen in Washington. Eben noch hatten sie am Parteitag der Republikaner die Krönung von Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten über die Bühne gebracht, nun machten sie sich daran, die heiße Phase des Wahlkampfs gegen Hillary Clinton zu planen - Manafort als Chef von Trumps Kampagne, Gates als sein Vize. Dann trat Manafort im August 2016 von seinem Posten zurück. Und in dieser Woche nun kam es für beide zu einem Wiedersehen der speziellen Art: in einem fensterlosen Gerichtssaal in Alexandria, außerhalb Washington.

Gates hatte am Montag seinen lange erwarteten Auftritt im Strafprozess gegen Manafort, dem ersten Gerichtsfall, der aus der Russland-Untersuchung des Sonderermittlers Robert Mueller hervorgegangen ist. Der 69-jährige Manafort ist wegen Steuer- und Bankbetrugs angeklagt. Kaum hatte Gates den Zeugenstand betreten, wurde klar, warum er der wichtigste Zeuge der Anklage ist. "Haben Sie Straftaten mit Herrn Manafort begangen?", fragte ihn der Staatsanwalt. Gates' Antwort war so knapp wie eindeutig: "Ja." Der 46-jährige Politikberater bekannte sich vor den Geschworenen schuldig, für seinen früheren Chef und Geschäftspartner Dokumente gefälscht und Steuern hinterzogen zu haben. Die Blicke, die ihm Manafort im Gericht zuwarf, seien düster gewesen, schreibt die Washington Post.

Die Szene war Tiefpunkt einer Beziehung, die weit zurückreicht. Gates lernte Manafort, einen der bestvernetzten Lobbyisten in der US-Hauptstadt, einst bei einer Weihnachtsfeier in dessen Haus kennen. Gates war noch ein junger Praktikant, und er heuerte bei Manafort an, wurde über die Jahre zu seinem engsten Vertrauten in geschäftlichen Belangen. Er war auch eng in die Aufträge involviert, die Manafort in der Ukraine erhielt. Von 2006 an beriet er dort etwa den russlandfreundlichen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Einen großen Teil der 60 Millionen Dollar, die er in dieser Zeit verdiente, soll Manafort laut Anklage vor den US-Steuerbehörden versteckt haben.

Zehn Millionen Dollar Darlehen von einem Freund Putins. Und vermutlich nie zurückgezahlt.

Gates bekannte sich vor Gericht, ihm dabei geholfen zu haben. Insgesamt hätten die beiden 15 Schwarzgeldkonten im Ausland unterhalten. Auf Anweisung seines Chefs habe er diese Konten nie offengelegt, sagte Gates. In der Befragung durch den Staatsanwalt beschrieb er ausführlich, wie er vorgegangen sei. So habe er Überweisungen von den ausländischen Konten an Manafort als Darlehen deklariert, damit dieser bei den US-Steuerbehörden ein tieferes Einkommen geltend machen konnte.

Aufgedeckt und zur Anklage gebracht wurden die Vorgänge von Mueller und seinen Ermittlern. Sie untersuchen die russische Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl 2016 sowie die Frage, ob sich allenfalls jemand aus Trumps Wahlkampfteam an dieser Einmischung beteiligte. Muellers Leute waren es auch, die Gates im Februar dazu brachten, im Gegenzug für eine Strafmilderung einen Deal einzugehen und vor Gericht egen Manafort auszusagen.

Der Prozess gegen Manafort läuft nun mehr als eine Woche. Um seine Tätigkeit als Wahlkampfmanager Trumps ging es dabei nicht, um Verbindungen zu Russland nur am Rande. Am Montag sagte Gates aus, dass Konradin Kilimnik, ein Berater mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst, zeichnungsberechtigt für einige Konten Manaforts gewesen sei. Zudem bot die Staatsanwaltschaft auch eine frühere Buchhalterin Manaforts auf. Sie sagte aus, Manafort habe 2006 ein Darlehen über zehn Millionen Dollar vom russischen Oligarchen Oleg Deripaska erhalten, der dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe steht. Ihres Wissens, so die Zeugin, sei dieses Darlehen nie zurückgezahlt worden.