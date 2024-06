Der Schweigegeld-Prozess, den Donald Trump verloren hat, ist nicht sein einziger. Eine Übersicht über die Fälle, in denen über 50 weitere Anklagepunkte auf Trump warten.

Von Fabian Fellmann, Washington

Nun war es doch die angeblich schwächste Anklage, die Donald Trump die erste Verurteilung eingebracht hat, ein historisches Urteil, das erstmals einen früheren US-Präsidenten zu einem Straftäter machte, in erster Instanz zumindest. In New York hat ein Geschworenengremium den 77-Jährigen soeben der 34-fachen Fälschung von Geschäftsunterlagen schuldig gesprochen. Fast sieben Jahre, nachdem Trump der Pornodarstellerin Stormy Daniels ein Schweigegeld von 130 000 Dollar überweisen ließ und das mithilfe von falschen Rechnungen seines Anwalts Michael Cohen vertuschen wollte.