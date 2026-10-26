Für Präsident Donald J. Trump ist Daniel J. Sullivan nichts als ein Trickser, ein Betrüger, der die Republikaner in Alaska um ihren Sieg bringen will. Denn bei der Kongresswahl in zwei Wochen stellt sich der bisherige Senator Dan Sullivan, ein Republikaner, zur Wiederwahl, genauer gesagt: Daniel S. Sullivan tritt an, als Dan S. Sullivan. Er muss um seinen Posten fürchten. Seine demokratische Konkurrentin Mary Peltola liegt gleich auf in den Umfragen, hat sogar etwas die Nase vorn. Es wird also knapp. Und die beiden stehen nicht allein auf dem Wahlzettel. Dort taucht noch ein weiterer Kandidat auf, ein Unabhängiger namens Dan Sullivan, genauer gesagt: Daniel J. Sullivan. Nur das Initial für den Mittelnamen unterscheidet die beiden Dans: J oder S – weshalb der eine nun als Dan, der andere als Daniel antritt.