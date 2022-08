Der Nachfolger von Osama Bin Laden an der Spitze des Terrornetzwerks stirbt bei einem Drohnenangriff in Afghanistan. Präsident Biden sendet eine klare Botschaft an Terroristen in aller Welt. Was über den Einsatz bekannt ist.

Von Paul-Anton Krüger, New York, und Philipp Saul, Portland

Die USA haben mit einem Drohnen-Angriff den Chef des Extremisten-Netzwerks Al-Kaida in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet. Aiman al-Zawahiri sei am Wochenende bei einem Drohnenangriff ums Leben gekommen, sagte US-Präsident Joe Biden bei einer Ansprache von einem Balkon des Weißen Hauses in Washington.

Als Nummer zwei von Osama Bin Laden sei Zawahiri tief in die Planungen der Terroranschläge vom 11. September 2001 mit Tausenden Toten involviert gewesen, sagte Biden. Er habe zudem 1998 eine Schlüsselrolle bei den Attacken auf US-Botschaften in Kenia und Tansania mit Hunderten Toten und Tausenden Verletzten gespielt. Nachdem die USA Bin Laden 2011 getötet hatten, rückte Zawahiri an die erste Stelle der Terrororganisation auf.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach den Anschlägen vom 11. September schickte Biden nun eine klare Botschaft an Terroristen in aller Welt: "Egal, wie lange es dauert, egal wo du dich versteckst: Wenn du eine Gefahr für unsere Leute bist, werden die Vereinigten Staaten dich finden und ausschalten". Über Zawahiri sagte Biden: "Gerechtigkeit wurde geliefert. Und diesen Terroristenführer gibt es nicht mehr."

Zawahiris Aufenthaltsort war lange unbekannt. Zu Beginn des Jahres habe es aber Hinweise gegeben, dass er sich in einem Haus in einem zentralen Viertel von Kabul niedergelassen habe, sagte Biden. Zunächst seien dort Angehörige Zawahiris gesichtet worden, hieß es aus US-Regierungskreisen. Die Erkenntnisse über die Anwesenheit des Terroristenführers hätten sich dann mittels monatelanger Beschattung durch US-Geheimdienste erhärtet.

Im Situation-Room des Weißen Hauses sei dem US-Präsidenten ein Modell des Gebäudes gezeigt worden. Biden habe sich im Mai und Juni mit seinen engsten Sicherheitsberatern abgestimmt, um regionale Auswirkungen eines Angriffs zu antizipieren, einschließlich der Möglichkeit, weitere Afghanen und US-Staatsbürger aus dem von den Taliban kontrollierten Land retten zu können. Am 25. Juli habe Biden die Operation bewilligt.

Angriff am frühen Morgen

Am 31. Juli um 6.18 Uhr morgens Kabuler Zeit sei Zawahiri dann durch einen Drohnenangriff mit zwei Hellfire-Raketen getötet worden. Der Al-Kaida-Chef sei auf dem Balkon des zweiten Obergeschosses des Hauses identifiziert und dort auch getroffen worden. Andere Menschen wurden demnach nicht getötet, weder unbeteiligte Zivilisten noch die Frau und die vier Kinder Zawahiris, die sich zeitweise ebenfalls in dem Haus aufgehalten hätten. Das Haus sei jetzt leer und Zawahiris Familienmitglieder seien von Islamisten an einen anderen Ort gebracht worden.

In seiner Ansprache sagte Biden, beim Abzug der US-Truppen aus Afghanistan im vergangenen Jahr habe er versprochen, dass die Vereinigten Staaten weiterhin Anti-Terror-Einsätze in Afghanistan und anderswo leiten würden: "Genau das haben wir gerade getan." Die Regierungsquelle sagte, der Präsident habe damit sein Versprechen gehalten, dass Afghanistan auch nach der Machtübernahme der Taliban kein sicherer Rückzugsort für Terroristen werde. Auch hätten die USA unter Beweis gestellt, dass sie auch ohne Truppen in Afghanistan in der Lage seien, selbst die hochrangigsten Terroristen zu lokalisieren.

Der Fall Zawahiri könnte zu neuen Spannungen zwischen den USA und den radikalislamischen Taliban führen, die nach dem Rückzug der internationalen Truppen im vergangenen Jahr in Afghanistan an die Macht kamen. Sie hatten eigentlich angekündigt, das Land werde kein sicherer Hafen mehr für Terroristen sein. Der Regierungsquelle zufolge wussten jedoch hochrangige Mitglieder des Haqqani-Netzwerks innerhalb der Taliban vom Aufenthaltsort Zawahiris. Nach dem Angriff hätten die Taliban versucht, zu verschleiern, um wen es sich bei der getöteten Person handele.

Zawahiri habe noch in diesem Jahr Videos mit Anweisungen für Filialen des Terrornetzwerks produziert und eine aktive Führungsrolle wahrgenommen, berichtet die Regierungsquelle. Er sei zugleich eine der letzten Figuren aus der Gründergeneration von Al-Kaida gewesen, der eine solche Autorität zugekommen war. Zawahiri habe weiter zu Anschlägen auf die USA aufgerufen. Er sei damit nach Einschätzung der Regierung ein legitimes Ziel für einen solchen Angriff gewesen.

Jahrelang an Bin Ladens Seite, dann dessen Nachfolger

In der Machtstruktur von Al-Kaida stand Zawahiri viele Jahre lang direkt hinter Anführer Osama Bin Laden. Innerhalb des Terrornetzwerks galt er damals als ideologischer Kopf, während Bin Laden die Rolle des Terror-Gurus einnahm. Den Ägypter Zawahiri und den in Saudi-Arabien geborenen Bin Laden verband der fanatische Hass auf Amerika, Israel und die Herrschaftsstrukturen in ihrer jeweiligen Heimat. Sie galten als Köpfe hinter den Anschlägen in den USA vom 11. September 2001, bei denen etwa 3000 Menschen starben. Bin Laden wurde 2011 bei einem Einsatz von US-Spezialkräften in Pakistan getötet, wenig später stellte Al-Kaida Zawahiri als Nachfolger vor.

Zawahiri wuchs in einem wohlhabenden Vorort der ägyptischen Hauptstadt Kairo auf. In seinem Heimatland hatte er bekannte Vorfahren: Der Großvater mütterlicherseits war Präsident der Universität Kairo und sein Großonkel väterlicherseits Rektor der Al-Azhar-Universität, der angesehensten Bildungseinrichtung der islamischen Welt.

Während seiner Ausbildung zum Chirurgen knüpfte Zawahiri Kontakte zu radikalen Muslimgruppen. Mit dem Ziel, einen islamischen Staat in Ägypten zu gründen, trat er in den siebziger Jahren der neuen Terror-Gruppe Al-Dschihad (Egyptian Islamic Jihad) bei, die 1981 Präsident Anwar as-Sadat ermordete. Zusammen mit 300 anderen Verdächtigen wurde Zawahiri festgenommen und blieb drei Jahre in Haft, bis er 1985 über Saudi-Arabien nach Pakistan ausreiste. Dort half er als Chirurg und zunehmend als Stratege für arabische Kämpfer im Krieg gegen die Sowjetunion.