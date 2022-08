Im August 2021 zogen die Nato-Truppen ab - zurück blieb Chaos, wie in diesem Hangar der afghanischen Luftwaffe.

Von Christian Zaschke, New York

Bald wird sich US-Präsident Joe Biden anlässlich der anstehenden Jahrestage wieder mit diesen Zahlen konfrontiert sehen. Rund zwei Billionen Dollar hat der Krieg in Afghanistan die Vereinigten Staaten gekostet. 2 000 000 000 000 Dollar. Das hat das Brown University Costs of War Project ermittelt. Die Kennedy School der Universität von Harvard kommt zum ungefähr gleichen Ergebnis. Und natürlich werden die Medien wieder diese Vergleiche anstellen, geleitet von der Frage: Was hätte man mit diesem Geld alles anstellen können?