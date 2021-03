Supermacht in der Defensive

Fast 20 Jahre dauert der Einsatz amerikanischer Soldaten in Afghanistan an, Ende April soll nun Schluss sein. Doch der Termin ist umstritten.

Präsident Joe Biden sucht Wege, den längsten Krieg der US-Geschichte in Afghanistan zu beenden. Doch er hat in den Taliban einen Gegner, der viele Trümpfe in der Hand hält.