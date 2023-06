Von Fabian Fellmann, Washington

Es ist der Schlagabtausch der zwei afroamerikanischen Richter am Supreme Court, der den Symbolcharakter von dessen Urteil am eindrücklichsten belegt. Clarence Thomas, der Republikaner, und Ketanji Brown Jackson, die Demokratin, beide Schwarze, beschuldigen einander in ihren schriftlichen Stellungnahmen des Rassismus. Sie stehen an entgegengesetzten Polen in der Frage, wie die Vereinigten Staaten mit ihrer Geschichte der Diskriminierung umgehen sollen.