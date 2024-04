Von Florian Flade, Roland Preuß, Katja Riedel und Jörg Schmitt, Berlin

"Diese Nachricht klingt unschön", sagt Maximilian Krah. Dass die Sätze eines prorussischen Ex-Politikers aus der Ukraine an ihn Fragen aufwerfen, das räumt der AfD-Spitzenkandidat für die anstehende Europawahl ein. Krah aber wäre nicht Krah, wenn er in dieser Lage nicht auch einen Dreh suchen würde, um in die Offensive zu gehen.