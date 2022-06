Fast drei Wochen nach dem Amoklauf mit 21 Toten an einer Grundschule in Texas hat sich eine überparteiliche Gruppe von US-Senatoren auf ein gemeinsames Vorhaben für einen besseren Schutz vor Schusswaffengewalt verständigt. Zu den Vorschlägen gehöre eine intensivere Prüfung von unter 21-Jährigen, gab der Mehrheitsführer der US-Demokraten im Senat, Chuck Schumer, nach der vorläufigen Einigung mit den Republikanern bekannt. Das von US-Präsident Joe Biden geforderte Verbot von Sturmgewehren ist nicht enthalten. Am Samstag hatten Tausende Menschen in den USA für strengere Waffengesetze protestiert. Biden rief das Land auf, sich gegen die Waffenlobby zu verbünden.