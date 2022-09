Frauen bringen die Republikaner in Bedrängnis

Demo in Phoenix für das Recht auf Abtreibung. Der Kandidat der Republikaner für den Senat ist bei den Frauen in Arizona eher unbeliebt.

Offenbar aus Ärger darüber, dass der Supreme Court das Recht auf Abtreibung abgeschafft hat, melden sich Frauen in Rekordzahlen für die Midterms an. Vor allem jüngere Wählerinnen scheinen entschlossen, den Republikanern eine Lektion zu erteilen.

Von Fabian Fellmann, Washington

Düster kam Blake Masters Kampagne noch vor wenigen Wochen daher. Horden von Migranten stürmten einen Grenzwall, als wären sie böse Ork-Krieger in einer Szene aus dem Herrn der Ringe und nicht in einem Werbespot für den Senatskandidaten der Republikaner in Arizona.