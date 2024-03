Von Fabian Fellmann, Washington

Ihr bisher größter Triumph dürfte wohl in einer Niederlage enden. Zum ersten Mal hat Erin Hawley am Dienstag selbst vor dem Supreme Court gesprochen. Die 44-jährige Anwältin versuchte die neun höchsten Richter der Vereinigten Staaten davon zu überzeugen, die Zulassung von Mifepriston sei rechtswidrig. Mifepriston (engl. Mifepristone) ist eines von zwei Mitteln, die Ärzte in vielen Ländern, darunter auch Deutschland und die Schweiz, für Abtreibungen verschreiben.