Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus wollen die Anklagepunkte gegen Präsident Donald Trump an diesem Mittwoch dem Senat übermitteln. Sie machen damit den Weg frei für den Beginn eines Amtsenthebungsverfahrens. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, habe bei einer Sitzung der Demokraten am Dienstag signalisiert, dass die Anklagepunkte "irgendwann" am Mittwoch an den Senat übermittelt werden, sagte der Abgeordnete Hakeem Jeffries. US-Medien hatten zuvor übereinstimmend berichtet, dass das Repräsentantenhaus an diesem Mittwoch mit einer Abstimmung über seine Vertreter für das Verfahren den Weg für die Übermittlung der Anklagepunkte, Amtsmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen im Repräsentantenhaus, an den Senat freimachen soll.