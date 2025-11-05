Kalifornien hat abgestimmt: Die Wahlkreise dürfen zugunsten der Demokraten neu zugeschnitten werden. Das ist eine Reaktion auf das Gerrymandering der Republikaner – und ein Signal des Gouverneurs Gavin Newsom in Richtung Donald Trump.

In Kalifornien ging es am Dienstagabend schon um den 3. November 2026, vielleicht auch um den 7. November 2028: In einem Jahr finden die nächsten Zwischenwahlen der USA statt; dann geht es um die künftige Besetzung von Senat und Repräsentantenhaus, wo seit Januar dieses Jahres die Republikaner des US-Präsidenten Donald Trump über die Mehrheit verfügen. Und in drei Jahren sind voraussichtlich die nächsten Präsidentschaftswahlen. Was hat eine aktuelle Abstimmung in Kalifornien damit zu tun?