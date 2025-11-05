In Kalifornien ging es am Dienstagabend schon um den 3. November 2026, vielleicht auch um den 7. November 2028: In einem Jahr finden die nächsten Zwischenwahlen der USA statt; dann geht es um die künftige Besetzung von Senat und Repräsentantenhaus, wo seit Januar dieses Jahres die Republikaner des US-Präsidenten Donald Trump über die Mehrheit verfügen. Und in drei Jahren sind voraussichtlich die nächsten Präsidentschaftswahlen. Was hat eine aktuelle Abstimmung in Kalifornien damit zu tun?
Gerrymandering in den USADer kalifornische Bär schlägt zurück
Kalifornien hat abgestimmt: Die Wahlkreise dürfen zugunsten der Demokraten neu zugeschnitten werden. Das ist eine Reaktion auf das Gerrymandering der Republikaner – und ein Signal des Gouverneurs Gavin Newsom in Richtung Donald Trump.
Von Peter Burghardt, Washington
