US-Präsident Trump treibt die größte Abschiebeaktion der amerikanischen Geschichte voran. Der Fall von Kilmar Ábrego García zeigt, wie rücksichtslos die Behörden dabei vorgehen. Nach seiner widerrechtlichen Inhaftierung in El Salvador ist er endlich wieder in den USA – könnte aber mit Pech nach Mexiko oder Südsudan verfrachtet werden.

Von Peter Burghardt, Washington

In einem Gefängnis in Tennessee sitzt seit sechs Wochen ein inzwischen recht bekannter Häftling und fragt sich, wie seine Odyssee weitergehen wird. Bis vor wenigen Monaten war Kilmar Ábrego García nur einer von ungefähr elf Millionen Menschen, die ohne Aufenthaltsgenehmigung in den USA leben. Inzwischen ist er das Symbol für den Versuch der Regierung Trump, möglichst viele dieser Ausländer loszuwerden – auf welche Art auch immer.