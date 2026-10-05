Der Türke Yagiz Doruk Hallac lebt mit anerkanntem Schutzstatus in New York, dann wird er in die Zentralafrikanische Republik deportiert. In Trumps USA ist das kein Einzelfall.

Er hätte nie damit gerechnet, am Ende aber landete der 24 Jahre alte Yagiz Doruk Hallac in einem Abschiebeflugzeug aus den USA.

Yagiz Doruk Hallac wollte in Arizona Freunde besuchen. Deshalb bestieg er Ende Februar in New York, wo er lebte, ein Flugzeug. Als er in Phoenix das Flugzeug verließ, nahmen ihn Polizisten der Einwanderungsbehörde ICE fest und brachten ihn in ein Abschiebegefängnis. Gut drei Monate später, in der Nacht auf den 12. Juni, wurde Hallac in die Zentralafrikanische Republik abgeschoben – ein Land, zu dem er keinerlei Verbindungen hat.