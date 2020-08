Das US-Repräsentantenhaus soll in dieser Woche im Streit mit Präsident Donald Trump um die staatliche Post eingreifen. Die Sprecherin der Kongresskammer, die Demokratin Nancy Pelosi, hat wegen der Sorge vor Beeinträchtigungen des Postbetriebs und Folgen für die Briefwahl die Abgeordneten aus der Sommerpause zurückbeordert. "Wir sehen im ganzen Land die verheerenden Auswirkungen der Kampagne des Präsidenten zur Sabotage der Wahl, indem er die Post manipuliert, um den Wählern das Wahlrecht zu entziehen", erklärte Pelosi. Wegen Corona wird damit gerechnet, dass am 3. November deutlich mehr Wähler per Brief abstimmen werden. Trump hat sich gegen Briefwahl im großen Stil ausgesprochen.