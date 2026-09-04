Nur Stunden nach den islamistischen Anschlägen am Morgen des 11. September 2001 zieht Präsident George W. Bush fast unbegrenzte Machtbefugnisse an sich und beginnt den Krieg gegen den Terror. Beides prägt Amerikas Politik bis heute.

Keiner, der den 11. September 2001 bewusst erlebt hat, vergisst die Bilder des Schreckens. Die in einem Feuerball in die Wolkenkratzer krachenden Jets. Die in die Tiefe taumelnden Menschen, die in Panik aus den Fenstern gesprungen waren. Die in sich zusammensackenden Türme des World Trade Center. Nur wenige hingegen werden sich an die unspektakulären Aufnahmen von George W. Bush an diesem Morgen erinnern, als ihm bei einem Grundschulbesuch in Sarasota in Florida die Nachricht ins Ohr geflüstert wird: