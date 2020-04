Der US-Kongress und Präsident Donald Trump haben eine vorläufige Einigung auf ein mehr als 400 Milliarden Dollar teures Hilfsprogramm wegen der Corona-Pandemie erzielt. Der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, gab die Einigung am Dienstag bekannt und Trump twitterte seine Unterstützung. Auch der Chef der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, stellte sich hinter die Vereinbarung. Er strebte eine Verabschiedung in der Parlamentskammer am Nachmittag (Ortszeit) an.

331 Milliarden Dollar sollen an kleine Unternehmen fließen, damit diese weiter Gehälter an Mitarbeiter zahlen können. 75 Milliarden Dollar sollen an Krankenhäuser gehen. Außerdem ist geplant, 25 Milliarden Dollar für mehr Tests auf das neue Coronavirus auszugeben.