„Wir gehen jetzt zum President’s House“, sagt Mijuel Johnson. Und nein, man werde dort nicht den „safrangelben Don, den Mandarinen-Wüterich, die Mango-Bedrohung“ treffen. Donald Trump, der 45. und 47. US-Präsident, ist gut zweieinhalb Fahrstunden südlich in Washington untergebracht, im Weißen Haus. Man begebe sich nun zu dem Ort, an dem der erste US-Präsident George Washington und später sein Nachfolger John Adams wohnten. „Und neun versklavte Menschen“, wie Johnson anfügt.
Philadelphia und 250 Jahre USADie Stadt des Präsidenten und seiner Sklaven
Lesezeit: 6 Min.
In Philadelphia wurden vor 250 Jahren die Vereinigten Staaten geboren. Ein Rundgang mit einem afroamerikanischen Aktivisten zeigt: Die Stadt geht mit dem Jubiläum deutlich ausgewogener um als Donald Trump.
Von Peter Burghardt, Philadelphia
Lesen Sie mehr zum Thema