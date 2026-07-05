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250 Jahre USAAmerikas hitzige Geburtstagsfeier

Lesezeit: 5 Min.

Viele Menschen verfolgen das Feuerwerk in Washington.
Viele Menschen verfolgen das Feuerwerk in Washington. Julia Demaree Nikhinson/AP Photo

Am 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten wird in Philadelphia eine Zeitkapsel vergraben, in Washington marschieren Rechtsextreme durch die Stadt. Und Donald Trump verspricht dem Land, das Beste komme noch.

Von Peter Burghardt und Charlotte Walser, Philadelphia/Washington

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Es war knallheiß an Amerikas 250. Geburtstag, ehe auch noch Gewitter das Programm durcheinanderbrachten. Bei 38 Grad wurde erst der Asphalt weich und aus Sorge vor Hitzschlag die eine oder andere Parade gestrichen. Aber die Party nahm zunächst ihren Lauf, sie begann mit einem schönen Begräbnis. Am Samstagmorgen, ehe am Samstagabend Donald Trumps Rede auf der National Mall in Washington anstand, wurde auf der Independence Mall in Philadelphia erstmal ein Stück USA in der Erde versenkt.

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