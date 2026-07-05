Am 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten wird in Philadelphia eine Zeitkapsel vergraben, in Washington marschieren Rechtsextreme durch die Stadt. Und Donald Trump verspricht dem Land, das Beste komme noch.

Es war knallheiß an Amerikas 250. Geburtstag, ehe auch noch Gewitter das Programm durcheinanderbrachten. Bei 38 Grad wurde erst der Asphalt weich und aus Sorge vor Hitzschlag die eine oder andere Parade gestrichen. Aber die Party nahm zunächst ihren Lauf, sie begann mit einem schönen Begräbnis. Am Samstagmorgen, ehe am Samstagabend Donald Trumps Rede auf der National Mall in Washington anstand, wurde auf der Independence Mall in Philadelphia erstmal ein Stück USA in der Erde versenkt.