Zwischenwahlen gehören allgemein nicht zu den beliebtesten Terminen von US-Präsidenten, die Wählerschaft verwarnt die Männer im Weißen Haus zur Halbzeit gerne. Häufig ist das Ergebnis Vorbote eines Machtwechsels. So war es bei Barack Obama, so war es in der ersten Ära von Donald Trump, so war es zumindest ansatzweise auch bei Joe Biden. Wie wird es am 3. November 2026 sein, wenn zwei Jahre nach Trumps Wahlsieg 2024 weite Teile der Kongressmitglieder gewählt werden?