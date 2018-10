23. Oktober 2018, 20:07 Uhr US-Wahlkampfspots Wahlkampf von aggro bis gaga

Ein Baby im Trump-Strampler, Speck-Scherze, aggressive Rüpeleien: Im US-Wahlkampf zu den Zwischenwahlen präsentieren sich Kandidaten frech, streitlustig - oder extrem skurril.

Von Beate Wild , Austin

Republikanische Politiker liegen Donald Trump zu Füßen - vor den US-Zwischenwahlen ist das besonders gut zu beobachten. Ron DeSantis will Gouverneur von Florida werden. In seinem Wahlwerbespot spielt er mit seiner kleinen Tochter mit Bauklötzen. "Bau die Mauer!", feuert er sie an - was das Mädchen auch brav macht.

Die Mauer ist natürlich eine Anspielung auf Trumps geplante Grenzmauer zu Mexiko. Später im Clip liest DeSantis seinem Baby eine Gute-Nacht-Geschichte aus der Trump-Autobiographie "The Art of the Deal" vor und bringt es dann im roten "Make Amerika Great Again"-Strampler zu Bett. An den Wänden hängen Trump-Plakate.

Ist das witzig? Oder nur ein plumper Versuch von DeSantis, seine Hingabe zum US-Präsidenten zu beweisen? Jedenfalls zeigt dieses Beispiel recht deutlich, was im amerikanischen Wahlkampf 2018 gilt: Der Schlüssel zum Erfolg lautet, für oder gegen Trump zu sein, je nach politischem Lager. Was DeSantis konkret vorhat, um das Leben der Menschen in Florida zu verbessern: irrelevant.

Im Midterm-Wahlkampf mangelt es nicht an schlechten, oft auch geschmacklosen, selten originellen Videos. Das verbindet beide Parteien in diesen polarisierten Zeiten. Wer will schon sehen, wie ein Kandidat Hände schüttelt, sich mit Helm auf einer Baustelle umsieht oder Kuchen im Altersheim verteilt? Das mag symphatisch wirken, aber Aufmerksamkeit erzeugt es nicht.

Pfefferspray ins Gesicht oder Speck braten

Also etwas Ausgefallenes, bitteschön. Am allerbesten so skurril, dass der Clip im Internet zirkuliert. Aufmerksamkeit bedeutet schließlich im besten Fall mehr Wählerstimmen. Zum Beispiel könnte man sich ja Pfefferspray ins Gesicht sprühen.

Levi Tillemann, demokratischer Kandidat für den Kongress in Colorado, hat das in seinem Filmchen ausprobiert. Um zu demonstrieren, dass Waffen im Klassenzimmer nichts zu suchen haben. Pfefferspray genüge gegen Angreifer. Gesagt, gesprüht - und geschrien. Minutenlang spült Tillemann sich seine feuerroten Augen aus, doch ohne Erfolg. Tillemann ist in den Vorwahlen ausgeschieden, aber das Video wurde ein Hit im Netz.

Wenn der Wahlkampfspot nicht krass ist, soll er wenigstens witzig sein. Aber nicht zu frech. Man möchte ja Seriosität ausstrahlen. Bestes Beispiel: der republikanische Kongressabgeordnete Don Bacon. Der steht in seiner Küche und brät Speck. Bacon brät Bacon - was für ein Brüller. "Wenn du die Hitze aufdrehst, wird Bacon sogar noch besser", sagt der Kandidat.

Solche Harmlosigkeiten wirken erfreulich, vergleicht man sie mit dem Hass, der inzwischen in der amerikanischen Politik herrscht. Scott Wagner etwa, der Gouverneur von Pennsylvania werden will, hat seine Wut zum Wahlkampf-Video gemacht.

Er verfällt in eine Schimpftirade und bedroht seinen Konkurrenten, den demokratischen Amtsinhaber Tom Wolf. Er wolle "mit Golfschuhen mit Spikes über sein Gesicht stampfen", sagt er in geiferndem Ton. In den Umfragen liegt er trotzdem etwa 20 Prozentpunkte hinter Wolf.