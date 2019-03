3. März 2019, 09:26 Uhr US-Wahlkampf Trump nennt Gegner "irre", "krank" und "schmutzig"

In einer Spontan-Rede rechnet der US-Präsident mit allen ab, die ihn diese Woche geärgert haben - und beschwört ein sozialistisches Schreckgespenst herauf.

In einer ungewöhnlichen Stegreif-Rede vor konservativen Aktivisten hat US-Präsident Donald Trump Kritik zurückgewiesen. Er werde an jeder Ecke mit "kranken", "irren" und "schmutzigen" Gegnern konfrontiert, vor allem von Mitgliedern der Demokratischen Partei, sagte Trump in einer mehr als zweistündigen Rede bei der Jahresversammlung konservativer Aktivisten und Parlamentarier (CPAC) in National Harbor im Washingtoner Vorort Voxon Hill.

Zudem beschwor er das Schreckgespenst des Sozialismus herauf, der die Vereinigten Staaten vermeintlich bedrohe. "Amerika wird niemals ein sozialistisches Land sein", sagte Trump mit Blick auf die Demokraten. "Es gehört denen, die an die Freiheit glauben."

Trump wies stolz darauf hin, dass er mehrfach vom vorbereiteten Redetext abwich. "So bin ich gewählt worden - indem ich mich nicht an den Redetext gehalten habe", sagte Trump unter großem Beifall seiner Anhänger. Seine Leistungen würden nicht anerkannt.

Von demokratischen Bewerbern um die Präsidentschaftskandidatur 2020 geforderte Maßnahmen wie Kampf gegen die Erderwärmung und die Schaffung von Krankenversicherungen für alle seien ein "radikales Programm", das für die Bürger "kolossale Steuererhöhungen" bedeuten und die "US-Wirtschaft komplett zerstören" würde, sagte Trump.

Zum "Green New Deal", dem Umweltprogramm der Demokraten, sagte der US-Präsident: "Ich denke, dieser New Green Deal oder wie immer sie es nennen - Green New Deal - ich ermutige das. Ich denke wirklich, das ist etwas, was sie fördern sollten, sie sollten hart daran arbeiten." Über den Plan, mehr erneuerbare Energien zu nutzen, machte sich der US-Präsident lustig: "Wenn der Wind aufhört zu wehen, ist das das Ende Eurer Elektrik. Beeilen wir uns, Darling, weht heute der Wind? Ich würde gerne fernsehen, Liebling."

Trumps kämpferischer Auftritt kam nach einer Woche mit dem gescheiterten Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und einer Anhörung seines früheren Anwalts Michael Cohen im Kongress, der sich über Trumps Geschäftspraktiken ausließ. In Bezug auf die Russland-Untersuchung sagte Trump über die Demokraten, sie versuchten, ihn mit "Bullshit" fertigzumachen.

Seinen Gipfel mit Kim in Hanoi bezeichnete Trump bei dem Auftritt als "sehr produktiv". Das Treffen war ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Trump versuchte, seine Erklärung abzuschwächen, Kim habe nicht gewusst, dass der Amerikaner Otto Warmbier in der nordkoreanischen Haft misshandelt worden sei. Warmbier kehrte im Wachkoma in die USA zurück und starb. Seine Familie macht Kim für seinen Tod verantwortlich. "Ich bin in einer derart scheußlichen Lage, weil ich einerseits verhandeln muss. Andererseits liebe ich Herrn und Frau Warmbier und ich liebe Otto. Und das ist eine sehr, sehr delikate Balance", erklärte Trump.