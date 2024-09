Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat offiziell einem weiteren TV-Duell gegen ihren republikanischen Kontrahenten Donald Trump zugestimmt – es ist aber ungewiss, ob dieses tatsächlich stattfinden wird. „Vizepräsidentin Harris ist bereit für eine weitere Gelegenheit, mit Donald Trump auf der Bühne zu stehen und sie hat die Einladung von CNN zu einer Debatte am 23. Oktober angenommen“, hieß es in einer Mitteilung ihres Wahlkampfteams. Trump hat ein weiteres TV-Duell bislang abgelehnt und bekräftigte dies nach Harris' Zusage. „Sie hat an einer Debatte teilgenommen. Ich habe zwei hinter mir“, sagte er bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat North Carolina. „Für eine weitere Debatte ist es zu spät. Ich würde es in vielerlei Hinsicht gerne tun, aber es ist zu spät.“ Die beiden hatten am 10. September ein TV-Duell ausgetragen, das Harris nach Einschätzung der meisten Beobachter für sich entscheiden konnte.