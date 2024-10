Von Boris Herrmann, New York

Ob am Ende vielleicht die App „Minivan“ die Wahl entscheidet? Wer Kamala Harris ins Weiße Haus verhelfen will, wird jedenfalls dringend dazu aufgerufen, sich das jetzt runterzuladen. „Minivan ist unser mobiles Haustürwahlkampf-Tool“, heißt es in einer Einweisung der demokratischen Wahlkampfzentrale für ihre freiwilligen Helferinnen und Helfer.