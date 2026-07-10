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Midterm Elections in den USAWie Trump die Kongresswahlen beeinflussen will

Lesezeit: 4 Min.

Ende Juni in Denver, Colorado: Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel für die Vorwahlen des Bundesstaats in eine Urne.
Ende Juni in Denver, Colorado: Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel für die Vorwahlen des Bundesstaats in eine Urne. Michael Chiaglo/Getty Images via AFP

Der US-Präsident hat die Mitglieder der oppositionellen Demokraten aus einer bundesweiten Wahlkommission gefeuert. Der Schritt fügt sich ein in eine Reihe von Versuchen, die Republikaner bei Wahlen besserzustellen.

Von Reymer Klüver, München

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US-Präsident Donald Trump hat einen weiteren Schritt unternommen, die bevorstehenden Kongresswahlen im Herbst, die Midterm Elections, zugunsten seiner Republikanischen Partei zu beeinflussen. Per E-Mail entließ das Weiße Haus die zwei demokratischen Mitglieder der überparteilich besetzten, vierköpfigen sogenannten Election Assistance Commission. Ein republikanisches Mitglied der Kommission trat von sich aus zurück, die vierte Stelle ist vakant. Damit ist die kleine Behörde führungslos, die zwar nichts mit der Organisation der Wahlen in den USA zu tun hat, gleichwohl aber die Wahlbehörden der Bundesstaaten unterstützt, vor allem bei der Handhabung der Briefwahl.

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