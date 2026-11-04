Die Wähler in den USA haben sich in überwältigendem Maß von der Politik von Präsident Donald Trump abgewendet. In einer für sie triumphalen Wahlnacht gewannen die Demokraten nicht nur eine deutliche Mehrheit im Repräsentantenhaus, was allgemein erwartet worden war. Sie errangen auch weitaus mehr Sitze im Senat als prognostiziert. Die Republikaner verlieren dadurch nach nur zwei Jahren wieder die Kontrolle über den Senat. Der Republikaner Trump sieht sich in den letzten beiden Jahren seiner zweiten Amtszeit damit einer demokratischen Mehrheit in beiden Häusern des US-Kongresses gegenüber.

Trump kündigte in mehreren Interviews noch in der Wahlnacht an, dass er den Sieg der Demokraten akzeptiere. „Wir werden uns schon irgendwie einigen“, sagte er der New York Times.

Dennoch dürfte der Wahlausgang zu erheblichen politischen Turbulenzen in Washington führen. Die Kontrolle über die Ausgaben der US-Regierung liegt beim Kongress. Die Demokraten werden auf die Rücknahme von Kürzungen im Bildungs- und Sozialbereich dringen und auf eine Wiederaufnahme der von Trump gestrichenen Ukraine-Hilfe. Auch dürften die Ausgaben für das US-Militär etwa im Iran-Konflikt schärfer überwacht werden.

Die Demokraten gewannen sogar im Bundesstaat Texas

Vor allem werden sie auf ein Ende des rabiaten Vorgehens gegen mutmaßliche illegale Immigranten bestehen und die Finanzmittel für die Einwanderungspolizei ICE zusammenstreichen. Die Demokraten kündigten zudem bereits an, in der im Januar beginnenden neuen Legislaturperiode die Vorwürfe von Amtsmissbrauch und Selbstbereicherung gegen Trump und seine Umgebung in Untersuchungsausschüssen prüfen zu wollen.

Die Demokraten nahmen den Republikanern im Senat mindestens sieben Sitze ab und haben damit eine solide Mehrheit von mindestens 54 gegen 44 Sitze (in Alaska und Mississippi waren die Stimmen noch nicht ausgezählt). Sie errangen nicht nur die Mandate in Rennen wie in Maine oder Michigan, die bis zuletzt als offen galten. Sie gewannen auch in Bundesstaaten wie in Texas oder Kansas, die seit Jahrzehnten keinen Demokraten mehr nach Washington geschickt hatten (in Kansas war es 1932 das letzte Mal).

Im Repräsentantenhaus kommt die „blaue Welle“ – in Anlehnung an die Parteifarbe der Demokraten – nicht ganz so überraschend. Sie war in zahlreichen Meinungsumfragen prognostiziert worden. Allerdings fällt ihre Wucht auch hier größer aus als erwartet. Stand Mittwochnachmittag gehen 228 der 435 Sitze der zweiten Kammer des US-Kongresses an die Demokraten, 139 an die Republikaner. Wahlexperten bei US-Fernsehsendern schätzen, dass die Demokraten nach Auszählung aller Stimmen bei einer komfortablen Mehrheit von sogar 245 Sitzen landen könnten.

Der Pendelschlag zugunsten der Demokraten hat eine historische Dimension. Er fällt deutlich höher aus als der Umschwung in Richtung der Republikaner bei der Wahl vor zwei Jahren, deren Resultat eine republikanische Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses war und Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus.

In Wahlanalysen werden der Unmut über Trump, seine Wirtschaftspolitik und der Iran-Krieg als ausschlaggebende Faktoren genannt. Seit Harry Truman nach Ende des Zweiten Weltkriegs war kein US-Präsident zur Zeit der Zwischenwahlen so unbeliebt wie Trump. Er wird für die hohen Benzinpreise verantwortlich gemacht und für den Anstieg der Lebenshaltungskosten, die zu senken er versprochen hatte. Sogenannte blue-collar voters, Wähler aus dem Arbeitermilieu, die maßgeblich zu seinem Erfolg 2024 beigetragen hatten, kehrten zu den Demokraten zurück. Auch die Latinos, bei denen Trump vor zwei Jahren große Erfolge erzielen konnte, wendeten sich von ihm ab.

Selbst der Einsatz bisher nicht gekannter Summen von Großspendern unter anderem aus der Tech-Branche – vor allem zugunsten der Republikaner – konnte den politischen Umschwung nicht aufhalten. So dürfte allein der Multimilliardär Elon Musk mehr als 500 Millionen Dollar für republikanische Kandidaten ausgegeben haben. Gegen den demokratischen Senatskandidaten in Texas, James Talarico, mobilisierten die Republikaner – vergeblich – mehr als 300 Millionen Dollar Spendengelder. Talarico sagte noch in der Wahlnacht: „Wir haben gerade bewiesen, dass alles Geld der Welt nichts ausrichten kann gegen den Willen des Volkes.“