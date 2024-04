Tammy Johnson, 63, unterrichtete an der Kettle Moraine High School. Soeben ging die Lehrerin und Gewerkschaftsvertreterin in Pension.

Von Fabian Fellmann, Wales

Es war ein Bilderbuch-Amerika, in dem ein Teenager 1996 landete, der fast 30 Jahre später diesen Text schreiben wird. Die neuen Schulfreunde fuhren ihre eigenen Autos, sie wohnten in riesigen Häusern auf Grundstücken so groß wie das Footballfeld hinter der Highschool. Mit der Freundlichkeit des Mittleren Westens wurde der Europäer empfangen in Wales, eine halbe Stunde entfernt von Milwaukee, der größten Stadt von Wisconsin.