Von Hubert Wetzel, Brüssel

Am vergangenen Montag trafen sich in Brüssel die Außenminister und -ministerinnen der EU in Brüssel. Sie sprachen über den Krieg in der Ukraine, die Kriege im Nahen Osten, die Lage in Georgien. Über den größten und schwersten Elefanten, der im Raum herumstand – den mit dem orangefarbenen Teint und den goldenen Haaren –, redeten sie beim Mittagessen. Was bedeutet Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus für uns? Was heißt es für Amerikas Unterstützung der Ukraine? Was sind die Folgen für Europas Sicherheit? Diese und ähnliche Fragen wälzten die Minister.