In Iowa und South Carolina schaffen es die Demokraten nicht, den republikanischen Kongressmitgliedern ihre Mandate abzunehmen. In Georgia setzt sich eine Anhängerin der rechten Verschwörungstheoretiker QAnon durch.

Von Reymer Klüver

Eines konnte man noch am Wahlabend in den USA getrost feststellen, jedenfalls was den Kongress anging: Die riesigen Überraschungen blieben zunächst einmal aus. Von einer blauen Welle, die das Oberhaus des US-Parlaments in die Hände der Demokraten spülen würde, war auf Anhieb zumindest nichts zu sehen. Und dass die Demokraten das Repräsentantenhaus halten und vermutlich noch Sitze hinzugewinnen würden, das hatten vorher nicht einmal die Republikaner bezweifelt.