Joe Biden lässt die Attacken Donald Trumps ins Leere laufen. Mehr nicht. So gewinnt der Herausforderer zwar kein Profil. Aber es könnte sich am Ende für ihn auszahlen.

Kommentar von Christian Zaschke, New York

Als die 90 Minuten der ersten Fernsehdebatte zwischen Donald Trump und Joe Biden und schließlich auch die - man kann das wohl so nennen - Nachspielzeit vorbei waren, stand immer noch kein Sieger fest. US-Präsident Trump hatte eisern an seinem Matchplan festgehalten, der besagte, den Gegner möglichst andauernd zu unterbrechen, herabzuwürdigen und bei jeder Gelegenheit als senil darzustellen. Sein Gegenüber hielt sich allerdings ebenfalls streng an die festgelegte Taktik, die in seinem Fall besagte, sich nicht provozieren zu lassen, einige wenige, klare Aussagen zu treffen und ansonsten zu lächeln, wenn der Präsident sprach. Das Ergebnis? Im Fußball würde man sagen, dass es ein torloses Unentschieden war, und zwar eines der faderen Sorte.