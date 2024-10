Die blauen Harris-Walz-Schilder in den kleinen Vorgärten der linken Hauptstadt Washington sind schnell vergessen auf der Fahrt Richtung Pennsylvania. Nach einer Stunde beginnen sich die ersten Hügel zu erheben, kurvig führen die Straßen hoch in die Appalachen. In dieser Gebirgskette, die sich über 3000 Kilometer weit entlang der Ostküste zieht, leuchten die Blätter der Eichen und Ahornbäume besonders rot in diesen letzten Wochen des verrücktesten Präsidentschaftswahlkampfs seit Menschengedenken.

Noch roter als das Herbstlaub sind nur die Trump-Schilder, die sämtliche Wege durch Pennsylvania säumen, jenem Swing State, von dem der Ausgang der Wahl vom 5. November abhängen dürfte. Sie stehen neben Gartenzwergen, sie hängen an weißen Lattenzäunen und schwarzen Kanonen aus der Bürgerkriegszeit. „No more bullshit“, steht auf einem riesigen Plakat an einer Scheune, „Impeached, convicted, arrested, shot, still standing“ auf einem anderen. Eine kurze, aber prägnante Zusammenfassung des unglaublichen Comebacks des 45. US-Präsidenten, der nach zwei Amtsenthebungsverfahren und mehreren Strafverfahren knapp einem Attentatsversuch in Pennsylvania entging – und nun womöglich der 47. Präsident wird.

Detailansicht öffnen Trump-Schilder sind auf dem Land in Pennsylvania überall zu sehen. (Foto: Brian Snyder/Reuters)

Fallen dürfte die Entscheidung genau hier, in Pennsylvania. Verliert Kamala Harris im bevölkerungsreichsten Rust Belt State im einstigen Industriegürtel, hat sie kaum Chancen, die Präsidentschaft zu gewinnen. Ohne die 19 Wahlmännerstimmen aus dem Commonwealth of Pennsylvania wird es für sie schwierig, in dem Wahlgremium eine Mehrheit von 270 Stimmen zu erhalten. Darum konzentrieren Demokraten und Republikaner ihre Kampagnen auf die knapp 9 Millionen Stimmberechtigten, ein Viertel ihres gesamten Werbebudgets für diesen Wahlkampf geben sie in Pennsylvania aus.

Mehr als vier Stunden Fahrt quer durch die Appalachen lassen daran zweifeln, dass die Demokratin so viel Rückhalt hat, wie die Umfragen glauben machen, die sie mindestens gleichauf mit dem Republikaner Trump sehen. Allerdings ist nicht klar, ob die Umfragen diesmal zuverlässiger sind, nachdem sie vor acht Jahren Trump massiv unterschätzt hatten. Und vor vier Jahren erneut.

Nicht ein einziges Harris-Walz-Schild ist zu sehen zwischen Washington und Indiana. Erst in der Universitätsstadt mit ihren 16 000 Einwohnern prallen das rote und das blaue Amerika wieder aufeinander.

Detailansicht öffnen Auf der Fahrt nach Indiana sieht man sie kaum, in der Stadt selbst stehen Harris-Walz-Schilder. (Foto: Brian Snyder/Reuters)

Die Philadelphia Street in der Ortsmitte mag beschaulich wirken. Doch Eric Kimmel sagt auf dem Weg zu einer Vorlesung: „Ich gehe nicht mehr alleine durch die Stadt.“ An seinen lila gefärbten Haaren und Gesichtspiercings glauben Trump-Anhänger einen Harris-Wähler zu erkennen, nur zögerlich sagt Kimmel, dass er seine Stimme der Demokratin geben wird. Regelmäßig werde er angepöbelt, erzählt der 19-jährige Psychologiestudent, an diesem Herbstnachmittag wird er begleitet von seinem Verlobten.

Besonders bedrohlich fühle sich der Heimweg vom Nebenjob in einem Tankstellenshop an, der sie nachts an den Bars im Zentrum vorbeiführt. Eben erst seien sie wieder von betrunkenen Mitstudenten angebrüllt worden. Gerüchte gehen um, an der Universität sei ein Mann aus politischen Gründen niedergestochen worden, die Polizei ermittelt. Die Aggressivität erstaunt die Studenten nicht, bei all der Politwerbung, mit denen die Medien gerade geflutet werden. „Es sind alles negative Videos gegen den anderen Kandidaten, über die eigene Politik gibt niemand Auskunft“, sagt Kimmel.

Der berühmteste Sohn der Stadt, dem an der Philadelphia Street ein Museum gewidmet ist, wäre bestimmt angewidert. Der Schauspieler Jimmy Stewart flog im Zweiten Weltkrieg Bomber über Nazi-Deutschland, als strammer Konservativer verkörperte er ein amerikanisches Ideal. Nur einmal stritt er mit seinem besten Freund, Henry Fonda, über Politik. Fortan mieden die beiden Hollywood-Ikonen das Thema. Ihre Zeiten sind längst vorbei, das Wahljahr 2024 ist nicht eines der höflichen Rücksichtnahme, sondern der lärmigen Konfrontation.

Detailansicht öffnen In Indiana gab es vor einer Wahlkampfveranstaltung Trumps auch einen Gegenprotest. (Foto: Rebecca Droke/AP)

Als mehrere Tausend Fans unlängst vor der Sporthalle von Indiana auf eine Rede von Donald Trump warteten, marschierte eine Studentengruppe zu einem Gegenprotest auf, „Stop Trump“ stand auf ihren Schildern. „Misfits“, Außenseiter, bemerkte Mike Hampton verächtlich, ein Mann mit langem weißem Bart, schwarzem Filzhut und ärmellosem Trump-T-Shirt.

Der Auftritt verlief letztlich ohne Zwischenfälle, obwohl Trump bei seiner Rede die aufgeheizte Spannung schürte. Dabei hätte sie ihn fast das Leben gekostet, Mitte Juli bei dem Attentat in Butler, eine Autostunde entfernt von Indiana. Dort trat der Präsidentschaftskandidat der Republikaner soeben ein zweites Mal auf, diesmal in Begleitung von Tech-Mogul Elon Musk, der das soziale Netzwerk X zu einer Werbeplattform für Trump gemacht hat. Trump hielt weitgehend eine Standard-Wahlkampfrede.

Detailansicht öffnen Elon Musk springt bei dem Wahlkampfauftritt Trumps in Butler auf die Bühne. (Foto: Evan Vucci/dpa)

Kamala Harris und die Demokraten zerstörten das Land, besonders Pennsylvania, sagte Trump auch in Indiana. Sie wollten die Energieindustrie abwürgen, wer etwas anderes glaube, „sollte sofort zum Psychiater und seinen Kopf untersuchen lassen“. Solche Provokationen entsprachen ganz dem Geschmack einer Gruppe von Kohlearbeitern, die sich in die Ränge hinter Trump gestellt hatten, um den Hintergrund für die Fernsehkameras zu besetzen. Die Kohlepreise erreichten unter Präsident Joe Biden Rekorde, eigentlich eine gute Nachricht für die Minen. „Uns geht es gut“, räumte der ebenso grimmige wie wortkarge Vorarbeiter ein. „Aber unserem Land könnte es viel besser gehen.“ Es ist der bekannte Refrain in diesem Wahlkampf. Die Wirtschaft brummt, die Reallöhne steigen, und doch sind viele unzufrieden mit der Teuerung unter Biden und seiner Vizepräsidentin. Trump trauen die Menschen in Pennsylvania noch immer mehr Wirtschaftskompetenz zu, obwohl Harris jüngst den Abstand verringert hat.

In Indiana geht das Gerücht um, die Demokratin werde demnächst ebenfalls in der Stadt auftreten, in Georgia und Wisconsin hat sie bereits auf dem Land versucht, Trump in tiefroten Gegenden Stimmen abzujagen. Im linken Philadelphia, im Osten von Pennsylvania, wurde sie begeistert empfangen. Der Widerhall in Pittsburgh im Westen war weniger positiv, obwohl auch in der Stahlstadt die Blauen regieren. Nun wird Barack Obama für Harris von Pittsburgh aus durch Pennsylvania touren.

Obama mochte Lauren Christie, doch für die aktuelle Präsidentschaftskandidatin kann sie sich nicht begeistern. Vor allem aus lokalpolitischen Gründen, wie die 33-jährige Wirtin einer Bar in Pittsburgh sagte. Ihr Lokal liegt in einem Ausgehviertel, unweit der früheren Zentrale von U.S. Steel. Der zweitgrößte Stahlproduzent schreibt gerade Schlagzeilen als möglicher Übernahmekandidat durch den japanischen Riesen Nippon Steel. Biden droht mit einem Veto, Harris und Trump ebenfalls.

Christie macht Anderes zu schaffen. Um drei Viertel ist der Umsatz ihrer Bar geschrumpft, seit die Stadtregierung Obdachlose und Drogensüchtige aus dem Zentrum vertrieb, die Probleme in ihrer Nachbarschaft häuften sich. „Die Demokraten in der Stadtbehörde kümmern sich nicht um unsere Anliegen“, sagte sie. Dabei würde sie mit ihren karibischen Wurzeln den Blauen nahestehen. Für Harris hat Christie aber kein Schild in den Garten gestellt. Und es erstaunt sie kein bisschen, dass in Pittsburgh, im Unterschied zu vielen anderen US-Städten, die blauen Schilder nicht dominieren. Sondern, dass sich das Trump-Rot aus den Bergen in diesen letzten Wochen des Wahlkampfs auch in den Vorgärten von Pittsburgh breitmacht.