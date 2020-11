Demonstranten beziehen vor dem Bundesgericht in Houston, Texas, Stellung. Verhandelt wird über die Rechtmäßigkeit von Stimmen, die per Drive-thru abgegeben wurden.

In vielen Bundesstaaten werden Demokraten oder Republikaner die Auszählung anfechten, Hunderte Anwälte sind schon mobilisiert. Wird die Wahl am Ende vor Gericht entschieden?

Von Thomas Kirchner

Es ist keine gewagte Prognose: Die Wahl in den USA wird vor Gericht landen. Für den eher wahrscheinlichen Fall, dass keiner der Kandidaten mit großem Vorsprung gewinnt, wird es viele Klagen geben, um Ergebnisse anzufechten. Und so könnten am Ende diese Gerichtsverfahre den Ausschlag geben. Republikaner wie Demokraten haben sich darauf mit Hunderten Anwälten vorbereitet. Mehr als 300 Klagen sind schon eingereicht worden, um Wahlprozeduren in einzelnen, meist besonders umkämpften Bundesstaaten anzugreifen.

Die Grundkonstellation: Die USA machen es vielen Menschen, und tendenziell solchen, die eher die Demokraten wählen, vergleichsweise schwer, überhaupt ihre Stimme abzugeben. Gewählt wird nicht, wie anderswo meist, am Wochenende; man muss sich umständlich in Wählerlisten eintragen lassen (statt automatisch als Wähler zu gelten), viele verurteilte Kriminelle dürfen nicht wählen; Millionen Bürger verfügen nicht über den notwendigen Ausweis oder Führerschein. Ausgerechnet Stimmbezirke, in denen Minderheiten oder sozial Schwache stark vertreten sind, sind manchmal technisch schlecht ausgerüstet, was lange Wartezeiten zur Folge hat.

Die Demokraten wollen es den Wählern möglichst leicht machen

Weil sie von niedrigen Hürden stärker profitieren, wollen die Demokraten es den Bürgern möglichst leicht machen, ihre Stimme abzugeben. Deshalb befördern sie auch die Briefwahl, der wegen der Corona-Pandemie diesmal ohnehin eine besondere Rolle zukommt. Da geht es etwa um die Frage, wo und wie die Stimmen abgegeben werden können, ab wann und bis wann sie gezählt werden und wie lange nach dem eigentlichen Wahltag die Stimmbriefe noch eintreffen dürfen. Die Demokraten plädieren hier jeweils für einfache und großzügige Lösungen. Die Republikaner wollen das Gegenteil: die Briefwahl erschweren, ihre Legitimität und Korrektheit bezweifeln und die jeweiligen Fristen möglichst kurz halten.

Seit einem Urteil des Supreme Court aus dem Jahr 2013 dürfen die Bundesstaaten die Wahlabläufe wieder relativ eigenmächtig verändern, was nicht nur, aber vor allem in republikanisch regierten Staaten zu Entscheidungen geführt hat, die Kritiker als "voter suppression" bezeichnen, die gezielte Unterdrückung von Wählerstimmen zum Zwecke der Wahlbeeinflussung. Andererseits wurden wegen der Pandemie viele praktische Erleichterungen verfügt, die nun ebenfalls angefochten werden.

Heftig gekämpft wird etwa in Texas, die Urteile gehen in beide Richtungen. So bestätigte der Oberste Gerichtshof vergangene Woche die Anordnung des republikanischen Gouverneurs, nur einen einzigen Ort zur Verfügung zu stellen, an dem die Stimmen vorzeitig abgegeben werden können. Am Sonntag aber scheiterten die Republikaner vorerst mit dem Versuch, rund 127 000 Stimmzettel für ungültig erklären zu lassen, die Wähler direkt aus ihren Autos heraus abgegeben hatten; diese Stimmen stammen aus Harris County, das als eher den Demokraten zugeneigt gilt. Die dortige Wahlbehörde hatte angesichts der Corona-Krise zusätzlich Zelte neben Wahllokalen aufstellen lassen, in denen Autofahrer ihre Stimmzettel abgeben konnten, ohne ihre Fahrzeuge zu verlassen. Die Republikaner hatten in ihrer Klage unter anderem argumentiert, dass es für das Verfahren keine gesetzliche Grundlage gebe. Nun gehen sie in Berufung.

"Das Wahlergebnis könnte auf den Kopf gestellt werden"

Ein viel beachtetes Urteil fällte der Supreme Court der USA zum Wahlablauf in Wisconsin, einem der entscheidenden swing states. Dort dürfen nun keine Stimmen mehr zählen, die nach 20 Uhr am Wahltag abgegeben wurden. Andernfalls drohe Chaos, befand Richter Brett Kavanaugh in Trump-typischer Rhetorik, und das Wahlergebnis könne "auf den Kopf gestellt werden".

Das wiederum ist ein Szenario, das manche für Pennsylvania erwarten, einem weiteren wichtigen swing state. Dort durfte, anders als etwa in Texas, erst am heutigen Wahltag mit der Auswertung der Briefwahlstimmen begonnen werden. Die Zählung könnte bis mindestens Freitag dauern und zu einem spektakulären blue shift führen (Blau ist die Farbe der Demokraten): Nach einer Prognose der Daten-Website Fivethirtyeight kann Biden dort mit 52 Prozent der Stimmen rechnen, Trump mit 47 Prozent - allerdings erst am Ende der Auszählung. Am Wahlabend selbst könnte es ganz anders aussehen, nämlich 58 zu 42 Prozent für Trump. Erst im Laufe der Woche und dank immer mehr Briefwahlstimmen würde sich demnach die gewaltige "Verschiebung" in Richtung Blau ergeben. Auch wenn Ähnliches schon früher vorgekommen ist - dem Frieden im Lande wäre das vermutlich nicht förderlich.