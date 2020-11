Die US-Amerikaner haben mehrheitlich den Demokraten Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten gewählt. Noch-Amtsinhaber Donald Trump aber versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Bidens Sieg auf dem Rechtsweg zu kippen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Zuckerberg und Dorsey sagen vor dem Senat aus

Dienstag, 17. November, 16.00 Uhr: Mark Zuckerberg und Jack Dorsey, die Chefs von Facebook und Twitter, sind vor den Justizausschuss des Senats in Washington zitiert worden. Republikanische Senatoren kritisieren die Praxis der Netzwerke, Einträge von Noch-Präsident Donald Trump in den Wochen vor der Wahl immer häufiger mit warnenden Zusätzen versehen zu haben. Das sei ein Fall von Zensur, der vor allem Konservative treffe, sagen Republikanische Politiker.

Die beiden Unternehmenschefs waren schon vor drei Wochen vor den Senat zitiert worden. Ihnen wurde vorgeworfen, insgeheim Wahlkampf für Trumps Konkurrenten Joe Biden zu betreiben.

Die Republikaner müssen Trump stoppen (Meinung)

Biden: Trumps Blockadehaltung in der Corona-Politik könnte mehr Menschenleben kosten

Dienstag, 17. November, 03:30 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump eindringlich zu gemeinsamen Absprachen im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgefordert. Sonst könnten noch mehr Menschen sterben. Er verwies dabei auf die Verteilung eines womöglich bald verfügbaren Impfstoffs gegen das Virus. Es handele sich dabei um ein "riesiges Unterfangen". Falls sein Team bis zu seinem Amtsantritt warten müsse, ehe es sich mit den Plänen der aktuellen Regierung für eine Impfstoffverteilung befassen könne, sei man "mehr als anderthalb Monate hintendran", warnte Biden.

Auch aus der Republikanischen Partei kommen mittlerweile Stimmen, die eine Einbindung Bidens in die Pandemie-Maßnahmen fordern. Es sei "absolut wichtig, dass der offensichtlich gewählte Präsident und sein Team vollen Zugang zu den Planungen haben, die da gelaufen sind", forderte etwa die republikanische Senatorin Susan Collins aus Maine mit Blick auf die Impfstoffverteilung. Schließlich sei die Versorgung mit einem Impfstoff keine einfache Sache. Ähnlich äußerte sich ihre Senatskollegin Lisa Murkowski aus Alaska - beide hatten sich schon in der Vergangenheit gegen Amtsinhaber Trump positioniert.

In der vergangenen Woche hatte zudem eine Gruppe von Republikanern im Kongress von der Trump-Regierung verlangt, dass Biden - wie eigentlich bei gewählten Präsidenten in der Übergangszeit üblich - auch über die Lage rund um die nationale Sicherheit unterrichtet werde.

Gleichzeitig mauern Trump-Verbündete im Kapitol bei der Frage, ob der künftige Präsident Briefings zur Corona-Situation bekommen sollte. Man arbeite schon das ganze Jahr daran, dass der Impfstoff ausgeliefert werde - nun werde es wahrscheinlich im Dezember so weit sein, wenn Biden noch gar nicht Präsident sei, erklärte der republikanische Senator John Cornyn aus Texas. Biden könne zwar eingeweiht sein, werde aber nichts mit der Impfstoffverteilung zu tun haben.

Die USA werden derzeit von einer zweiten Corona-Welle überrollt, allein vergangene Woche steckten sich etwa eine Million US-Bürger neu an, die Gesamtzahl der Fälle liegt bei mehr als elf Millionen. Biden hat bislang offen gelassen, ob er einen landesweiten Lockdown unterstützen würde. Vielmehr hat er seine Landsleute immer wieder zum Tragen von Schutzmasken und zum Einhalten von Abstandsregeln gemahnt.

Neuauszählung in Wisconsin würde Trump Millionen kosten

Dienstag, 17. November, 00:25 Uhr: Die von Amtsinhaber Donald Trump gewünschte Neuauszählung aller Stimmen im US-Bundesstaat Wisconsin würde nach Angaben der Behörden etwa 7,9 Millionen Dollar kosten - umgerechnet etwa 6,7 Millionen Euro. Bislang gebe es noch keinen Antrag auf eine Neuauszählung, erklärte die Leiterin der Wahlbehörde, Meagan Wolfe. Noch ausstehende Endergebnisse würden bis Dienstag erwartet, die Neuauszählung müsse daher bis Mittwoch beantragt und im Voraus bezahlt werden, erklärte sie.

Trumps Wahlkampfteam hatte unmittelbar nach der Wahl am 3. November angekündigt, eine Neuauszählung anzustreben. Die Republikaner haben seither intensiv um Spenden für die Kosten des juristischen Nachspiels der Wahl geworben - damit sollen vermutlich Klagen und Neuauszählungen finanziert werden. Angesichts von Joe Bidens Vorsprung in Wisconsin blieb jedoch unklar, ob Trump tatsächlich bereit wäre, die Kosten für eine Neuauszählung zu tragen.

In dem Bundesstaat im nördlichen Mittleren Westen hatte sich der Demokrat mit 20 470 Stimmen oder 0,62 Prozent gegen den Republikaner Trump durchgesetzt. Die Kosten einer Neuauszählung würden nur vom Staat getragen, wenn der Vorsprung weniger als 0,25 Prozent betragen würde. Sollte Trump die Neuauszählung wie angekündigt beantragen, wären seine Chancen, den Staat doch noch zu gewinnen, wohl verschwindend gering. Eine Neuauszählung der Stimmen nach der Wahl 2016 hatte nur eine Abweichung von 131 Stimmen festgestellt. Wisconsin hat die Stimmen von zehn Wahlleuten zu vergeben.

Trumps Sicherheitsberater stellt Biden geordnete Übergabe in Aussicht

Montag, 16. November, 20:40 Uhr: Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Robert O'Brien, hat dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden eine geordnete Übergabe in Aussicht gestellt. Zugleich ließ O'Brien am Montag in einem Interview keinen Zweifel daran, dass er es noch nicht für abschließend entschieden halte, dass Biden die Wahl gegen Amtsinhaber Donald Trump tatsächlich gewonnen habe. Dem vorläufigen Wahlergebnis zufolge ist die Entscheidung eindeutig. Vereidigung und Amtsübernahme sind für den 20. Januar kommenden Jahres geplant.

O'Brien sagte in dem Interview im Rahmen des digitalen Global Security Forum, es werde zweifelsohne eine "sehr professionelle Übergabe der Amtsgeschäfte" von Seiten des Nationalen Sicherheitsrats geben - vorausgesetzt, Trumps Klagen seien nicht erfolgreich und Biden stehe als Gewinner fest. "Und offensichtlich sieht es jetzt danach aus." Der Trump-Berater fügte hinzu: "Das Großartige an den Vereinigten Staaten ist, dass wir den Staffelstab selbst in den umstrittensten Zeiten weitergegeben haben und friedliche, erfolgreiche Übergänge hatten."

Mit Blick auf die Zusammensetzung des Weißen Hauses unter Biden sagte O'Brien: "Sie werden sehr professionelle Leute haben, um diese Positionen einzunehmen. Viele von ihnen waren schon einmal hier und haben viel Zeit im Weißen Haus in früheren Regierungen verbracht."

Biden will gleich vom ersten Tag an Trump-Politik demontieren

Montag, 16. November, 8.40 Uhr: Der künftige US-Präsident Joe Biden will gleich am ersten Tag im Weißen Haus diverse politische Entscheidungen von Donald Trump rückgängig machen. "Wir haben viel vor für Tag eins", sagte Bidens Stabschef Ronald Klain im US-Fernsehen. Dazu gehörten die Rückkehr ins Klimaabkommen von Paris, Schutz für junge Migranten in den USA und Maßnahmen zum Gesundheitswesen. Biden kann das nach der Amtsübernahme am 20. Januar per Erlass einleiten.

Trump macht unterdessen deutlich, dass er keine Absicht hat, seine Niederlage bei der Präsidentenwahl einzuräumen. Er verschärfte seine Behauptungen über angebliche Wahlfälschung und kündigte in der Nacht zum Montag weitere Klagen an. Zudem überschüttet Trumps Wahlkampfteam seine Anhänger mit Aufrufen zu Spenden für den juristischen Kampf. "Bald werden unsere großen Fälle eingereicht, die die Verfassungswidrigkeit der Wahl 2020 und die Schandtaten zeigen, die verübt wurden, um das Ergebnis zu verändern", schrieb Trump bei Twitter. Die bisherigen Klagen hatten wenig Erfolg vor Gericht. Auch Behörden bezeichneten die Wahl als die bisher sicherste.

Trump: Biden hat durch Betrug gewonnen

Sonntag, 15. November, 15.30 Uhr: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat in einem Tweet erstmals geschrieben, dass sein Herausforderer Joe Biden die Präsidentenwahl gewonnen habe. Allerdings wiederholte er zugleich seine Vorwürfe, dass die Abstimmung manipuliert gewesen sei, und widerrief kurz darauf das Eingeständnis komplett.

Am Sonntag kommentierte Trump zunächst den Tweet eines TV-Moderators mit Zweifeln an Bidens Erfolg mit den Worten: "Er hat gewonnen, weil die Wahl manipuliert war." Er wiederholt seine nach wie vor nicht belegten Vorwürfe, dass keine Wahlbeobachter zugelassen worden seien und eine bei der Auszählung verwendete Software die Ergebnisse verfälscht habe. Es war zwölf Tage nach der Wahl das erste Mal, dass Trump die Worte "er hat gewonnen" benutzte. Allerdings veröffentlichte er eine knappe Stunde später zwei weitere Tweets. In einem heißt es "WIR WERDEN GEWINNEN!" Im zweiten Tweet wird das vermeintliche Zugeständnis widerrufen: "Er hat nur in den Augen der FAKE-NEWS-MEDIEN gewonnen. Ich räume NICHTS ein!"

Trumps Anwälte führen diverse Klagen im mehreren Bundesstaaten. Erst in der Nacht zum Sonntag legte er den rechtlichen Kampf um die Wahlergebnisse in die Hand seines langjährigen Anwalts und Weggefährten Rudy Giuliani. Biden kommt nach Berechnungen von US-Medien auf 306 Wahlleute, für einen Sieg sind 270 notwendig. Sein Vorsprung gilt als ausreichend, um Neuauszählungen und auch einem Teilerfolg von Trumps Klagen standzuhalten.

Trump winkt demonstrierenden Anhängern von Auto aus zu

Samstag, 14. November 21.15 Uhr: Mehrere Tausend Anhänger von Donald Trump haben sich am Samstag im Zentrum von Washington versammelt, um ihm den Rücken zu stärken. Sie riefen Parolen wie "Vier Jahre mehr!" und "Wir wollen Trump!". Der scheidende Präsident, der nach wie vor seine Wahlniederlage nicht anerkennt, winkte ihnen auf dem Weg zum Golf-Club aus einem gepanzerten Fahrzeug zu. Er hatte am Vortag in Aussicht gestellt, dass er bei den Demonstranten vorbeischauen und seine Fans begrüßen könnte.

Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany sprach bei Twitter von einer Million Teilnehmer, Einschätzungen von Beobachtern und Medien reichten von einigen Tausend bis gut 10 000. Die Trump-Regierung hatte bereits ihre Amtszeit mit der Übertreibung der Teilnehmerzahl bei seiner Amtseinführung im Januar 2017 begonnen. Eine Woche zuvor feierten deutlich mehr Menschen in den Straßen von Washington, als der Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl verkündet wurde.

Redner bei der Demonstration auf dem Freedom Plaza unweit des Weißen Hauses hielten sich an Trumps Darstellung, dass ihm der Sieg durch massiven Wahlbetrug genommen worden sein. Sie versprachen, weiterzukämpfen, und beschimpften Medien, die zu Unrecht Biden zum Wahlgewinner erklärt hätten. "Fox News sind Feinde des Volkes", rief einer der Redner in die Menge. Der Kanal aus dem Medienimperium von Rupert Murdoch war lange der Haussender von Trump - rückte zuletzt aber merklich von ihm ab. Trump selbst hatte Medien wiederholt als "Feinde des Volkes" bezeichnet.

Trump räumt Niederlage nicht ein, lässt aber Zweifel am Sieg erkennen

Samstag, 14. November, 6 Uhr: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat nach der Wahl in den USA erstmals leichte Zweifel an der bisher von ihm gezeigten Siegesgewissheit erkennen lassen. "Diese Regierung wird keinen Lockdown machen", sagte Trump am Freitagabend deutscher Zeit bei einem Auftritt im Rosengarten des Weißen Hauses, bei dem es um die Bemühungen der USA um einen Corona-Impfstoff ging.

Zugleich deutete er an, dass diese Entscheidung möglicherweise bald nicht mehr in seiner Hand liegen könne. "Hoffentlich wird die -", und hier stockte er kurz und fuhr fort, "was immer in der Zukunft passiert, wer weiß, welche Regierung es sein wird, ich denke, das wird sich zeigen. Aber ich kann Ihnen versichern, diese Regierung wird keinen Lockdown machen."

US-Sender hatten am Freitag berichtet, Trump-Herausforderer Joe Biden habe bei der Wahl am Dienstag vergangener Woche nach ihren Erhebungen 306 Wahlleute gewonnen - deutlich mehr als die für einen Sieg erforderlichen 270. Es waren Trumps erste öffentliche Äußerungen seit Donnerstag vergangener Woche. Er nahm keine Fragen von Reportern an.

Der amtierende US-Präsident weigert sich bislang, seine Niederlage einzuräumen, und stellt sich als Opfer massiven Wahlbetrugs dar. Trumps Anwälte haben Klagen in mehreren Bundesstaaten angestrengt, darin jedoch keine Belege für großangelegte Wahlfälschungen oder Fehler geliefert. Mehrere US-Behörden hatten am Donnerstag mitgeteilt, die Wahl am 3. November sei die sicherste in der amerikanischen Geschichte gewesen.