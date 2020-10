Am 3. November 2020 wählen die US-Amerikaner ihren Präsidenten. Wird es wieder Donald Trump? Oder gewinnt Joe Biden, der sich bei den Vorwahlen der Demokraten durchgesetzt hat? Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Montag, 19. Oktober, 10:45 Uhr: Gut zwei Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen haben so viele Bürger wie noch nie bereits vor dem Wahltag ihr Stimmrecht genutzt. Nach Daten des "U.S. Elections Project" der Universität Florida haben bislang etwa 27,7 Millionen US-Wahlberechtigte ihre Stimmzettel per Post oder persönlich abgegeben.

Am Freitag war bereits von mehr als 21,8 Millionen abgegebenen Stimmen die Rede gewesen, das entspricht etwa 15,7 Prozent aller Stimmen bei der Wahl vor vier Jahren. Etwas später im Rennen um die Wahl im November 2016 hatte die Zahl der frühen Wähler noch unter der Marke von sechs Millionen gelegen. Im historischen Verlauf zeigt sich, dass die Wahlbeteiligung in den USA höher liegt, je kontroverser der Wahlkampf abläuft. "Wir müssen den unglaublichen Schwung beibehalten, wir können nicht lockerlassen", sagte der demokratische Herausforderer Joe Biden am Sonntag bei einem "Drive-In"-Wahlkampfauftritt in North Carolina.

So steht es im Wahlkampf um die Präsidentschaft der USA

Trump nennt Bidens Familie kriminell

Samstag, 17. Oktober, 07:35 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden und dessen Familie scharf attackiert. Bei einem Wahlkampfauftritt in Florida am Freitagabend (Ortszeit) nannte Trump Bidens Familie "eine Familie des organisierten Verbrechens". Trump verwies dabei auf Geschäftsbeziehungen von Hunter Biden - dem Sohn von Joe Biden - in die Ukraine und nach China. Trumps Verbalattacke gegen Biden werden wohl auch aufgrund des immer größer werdenden Rückstand auf seinen Herausforderer in den Umfragen schärfer.

Auch bei einem Wahlkampfauftritt in Macon im US-Bundesstaat Georgia, ebenfalls am Freitagabend (Ortszeit), forderte Trump vor "Lock them up"-rufenden Anhängern (Sperrt Sie ein) Joe Biden und seine Familie sollten inhaftiert werden. "Wir haben über die letzten Monate herausgefunden, dass Joe Biden ein korrupter Politiker ist," sagte Trump vor Unterstützern. Trump hatte bereits im Wahlkampf 2016 immer mal wieder gefordert, seine Gegnerin Hillary Clinton solle eingesperrt werden. Clinton hatte als Außenministerin der Geheimhaltung unterliegende E-Mails über einen privaten E-Mail-Server verschickt. Das FBI prüfte die Vorwürfe, nahm aber keine Ermittlungen gegen Clinton auf.

Biden und Trump nutzen ihre Bühnen vor dem TV-Publikum

Freitag, 16. Oktober, 3.15 Uhr: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat ein nationales Vorgehen gegen das Coronavirus und das Tragen von Masken angemahnt. Mit den Masken könne ein weiterer Lockdown verhindert werden, sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Fragestunde des Senders ABC mit Wählern in Philadelphia. US-Präsident Donald Trump komme eine Vorbildfunktion zu, sagte Biden. Wenn der Präsident keine Maske trage oder sich über Menschen lustig mache, die sie tragen, kämen die Leute zu dem Schluss, dass es nicht wichtig sei.

Biden will nach eigenen Angaben nicht alle Steuererleichterungen von Präsident Donald Trump rückgängig machen. Mit Bezug auf Steuersenkungen für die reichsten ein Prozent sagte Biden: "Darüber spreche ich, nicht alle Steuersenkungen abzuschaffen." Steuererhöhungen für Konzerne und Spitzenverdiener würde viel Geld einbringen, das das "Leben einfacher machen" könne.

Trump hielt zur gleichen Zeit eine vom Fernsehsender NBC veranstaltete Fragestunde mit Wählern in Miami (Florida) ab. Er wiederholte seine falsche Aussage, dass nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC 85 Prozent der Menschen, die eine Maske tragen, sich mit dem Virus infizieren. Tatsächlich hatten nach einer CDC-Untersuchung 85 Prozent einer Gruppe von Coronavirus-Infizierten im Juli angegeben, sie hätten in den 14 Tagen zuvor oft oder immer eine Maske getragen. Trump verteidigte sein Vorgehen gegen die Corona-Pandemie: "Wir sind Gewinner."

Der US-Präsident machte keine Angaben dazu, wann er vor seiner Covid-Erkrankung zuletzt negativ auf das Coronavirus getestet wurde. "Ich erinnere mich gar nicht daran", sagte Trump. Er werde ständig getestet. Die Frage nach dem letzten negativen Testergebnis ist von Belang, weil im Raum steht, ob Trump womöglich noch Veranstaltungen abhielt, als er bereits wusste, dass er infiziert ist.

Eigentlich sollten die Kandidaten in einer gemeinsamen Fernsehdebatte befragt werden. Die Planungen für das zweite Duell vor der Wahl am 3. November gerieten aber durcheinander, nachdem sich Trump mit dem Coronavirus infiziert hatte. Trump hatte sich geweigert, aus Sicherheitsgründen die Debatte online abzuhalten. Biden kündigte daraufhin eine eigene TV-Veranstaltung an, Trump zog nach.

Kamala Harris geht vorsorglich in Corona-Quarantäne.

Donnerstag, 15. Oktober, 17 Uhr: Die demokratische Kandidatin für das US-Vizepräsidentenamt, Kamala Harris, setzt nach zwei Corona-Fällen in ihrem Umfeld für den Rest der Woche ihre Wahlkampfreisen aus. Das sei lediglich eine Vorsichtsmaßnahme, betonte ihr Team. Man habe am Mittwochabend erfahren, dass Harris' Kommunikationschefin Liz Allen und ein Mitglied einer Flugbesatzung positiv getestet worden seien. Harris sei mit ihnen am 8. Oktober unterwegs gewesen. Dabei hätten aber alle N95-Masken benutzt, die auch den Träger schützen sollen.

Harris müsse nach Vorgabe der US-Gesundheitsbehörde CDC nicht in Quarantäne gehen, weil sie nicht in unmittelbarer Nähe der Infizierten binnen zwei Tagen vor deren positiven Tests gewesen sei, hieß es. Dennoch werde sie bis Ende der Woche auf Reisen verzichten und sich auf Online-Events beschränken. Harris hatte am Dienstag und Mittwoch an der Anhörung der Kandidatin für das Oberste Gericht der USA, Amy Coney Barrett statt im Sitzungssaal von ihrem Büro aus teilgenommen.