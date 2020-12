Der 62-Jährige Becerra wäre der erste Latino an der Spitze des Gesundheitsministeriums.

Die US-Amerikaner haben mehrheitlich den Demokraten Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten gewählt. Noch-Amtsinhaber Donald Trump aber versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Bidens Sieg auf dem Rechtsweg zu kippen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Biden will wohl Xavier Becerra als Gesundheitsminister

Monat, 07. Dezember, 08:05 Uhr: Der gewählte Präsident Joe Biden hat sich offenbar für Xavier Becerra als Kandidat für das Amt des Gesundheitsministers entschieden. Das berichten mehrere US-Medien. Der kalifornische Generalstaatsanwalt Becerra ist ein erklärter Befürworter des unter Präsident Barack Obama eingeführten Gesundheitsgesetzes Affordable Care Act (ACA), das auch als Obamacare bekannt ist.

Sollte Becerra vom US-Senat als Gesundheitsminister bestätigt werden, würde er die Federführung im Kampf gegen die Corona-Pandemie übernehmen, der in den USA bislang mehr als 280 000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Er wäre zuständig für ein Ministerium mit gut 80 000 Beschäftigten und einem Haushalt von mehr als einer Billion Dollar.

Der 62-Jährige wäre der erste Latino an der Spitze des Gesundheitsministeriums. Seine Mutter wurde im mexikanischen Jalisco geboren. Nach der Hochzeit mit Becerras Vater emigrierte sie in die USA. Zuständig wäre er neben der Pandemie-Bekämpfung im Allgemeinen etwa für das Impfwesen und Medikamente, medizinische Spitzenforschung und die Gesundheitsversicherung von mehr als 130 Millionen Amerikanern.

Unter Präsident Donald Trump hatte das Ministerium in der Corona-Krise an Einfluss verloren. Die frühen Warnungen der Gesundheitsexperten des Ministeriums standen im Kontrast zu den öffentlichen Beteuerungen Trumps, das Virus sei unter Kontrolle - was zu Turbulenzen an den Finanzmärkten führte. Trump hat den Wissenschaftlern des Ministeriums wiederholt vorgeworfen, politisch motiviert zu sein.

Als Generalstaatsanwalt führte Becerra eine Koalition demokratischer Staaten gegen die jüngsten Versuche der Regierung von Donald Trump an, Obamacare zu stürzen. Mehr als 23 Millionen Menschen würden ohne das Gesetz wieder ohne Versicherungsschutz dastehen, zusätzlich zu Millionen mit Vorerkrankungen, denen eine Versicherung vorenthalten werden könnte. Ein Urteil des Supreme Court wird 2021 erwartet.

Bis zu seiner Amtseinführung als Generalstaatsanwalt 2017 saß Becerra für Kalifornien im Repräsentantenhaus. In dieser Zeit hatte er einen Anteil daran, dass das Gesetz 2009 und 2010 den US-Kongress passieren konnte. Medien sagte er damals, seine Hauptmotivation seien Zehntausende Amerikaner ohne Versicherung in seinem Wahlbezirk. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie zu beaufsichtigen, wäre die bislang größte Aufgabe in der politischen Karriere Becerras.

Trump sieht sich bei Kundgebung in Georgia weiter als Sieger

Sonntag, 06. Dezember, 07:11 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat eine Wahlkampfveranstaltung für zwei republikanische Senatskandidaten in Georgia genutzt, um seine unbegründeten Betrugsvorwürfen zur US-Präsidentschaftswahl zu verbreiten. "Lasst sie Georgia wieder stehlen, ihr werdet euch niemals im Spiegel betrachten können", sagte Trump am Samstag zu Tausenden Besuchern, die Schulter an Schulter standen - meistens ohne Maske.

Er wolle weiter über die Präsidentschaftswahl sprechen, gab Trump kurz nach dem Beginn seiner Rede zu verstehen. "Aber ich muss zu diesen zwei kommen", sagte er mit Blick auf die Senatskandidaten David Perdue und Kelly Loeffler. Er rief seine Anhänger dazu auf, am 5. Januar bei einer Stichwahl für die beiden zu stimmen, ging dann aber schnell wieder zu seiner Wahlniederlage über.

Er las eine Liste seiner angeblichen Wahlerrungenschaften vor, darunter die Falschangabe, dass er Georgia und die US-Präsidentschaft gewonnen habe. Sein Herausforderer - und gewählter US-Präsident - Joe Biden hatte in Georgia mit einem Vorsprung von 12 670 Stimmen gewonnen.

Trump hatte versucht den republikanischen Gouverneur von Georgia dazu zu bringen, zu ermöglichen, dass ihm die Wahlleutestimmen des US-Staats für die Präsidentschaftswahl zugeordnet werden. Der Gouverneur Brian Kemp weigerte sich, wie aus ranghohen Regierungskreisen in Georgia verlautete. Bei der Wahlkampfveranstaltung attackierte Trump Kemp. Der Gouverneur könnte ihm den Sieg sichern, "wenn er wüsste, was zur Hölle er tut", sagte Trump.

Der US-Präsident hat zudem zahlreiche Klagen in mehreren Bundesstaaten gegen den Sieg Bidens bei der US-Präsidentschaftswahl angestrengt, bislang aber ohne Erfolg. Am Freitag hatte Trumps Wahlkampfteam eine Klage gegen den Wahlausgang in Georgia eingereicht und eine Annullierung des Ergebnisses verlangt. Aber US-Justizminister William Barr hatte kürzlich erklärt, dass es keine Belege für großen Wahlbetrug gebe.

Bei den Stichwahlen am 5. Januar wird entschieden, ob die Demokraten oder die Republikaner die Mehrheit im Senat bekommen. Die Republikaner brauchen dabei nur einen Sieg, um weiterhin die Mehrheit zu haben. Die Demokraten müssten beide Stichwahlen gewinnen. Republikaner fürchten, dass Trump die Wahlen in Georgia dermaßen in ein schlechtes Licht rückt, dass Wähler wegen vermuteter Manipulation nicht abstimmen.