Wo stehen die USA nach vier Jahren Trump - und wie wahrscheinlich ist seine Wiederwahl? Stefan Kornelius, SZ-Ressortleiter Außenpolitik, antwortet am Dienstag von 14 Uhr an live. Schreiben Sie uns jetzt Ihre Frage.

Autorengespräch mit Stefan Kornelius

Die US-Bürger wählen am 3. November einen Präsidenten. Donald Trump, republikanischer US-Präsident, tritt an gegen Joe Biden. Viele Prognosen sehen den demokratischen Herausforderer vorn. Doch was ist von den Wahlprognosen zu halten und welche Szenarien sind denkbar? Stellen Sie Stefan Kornelius jetzt Ihre Fragen - er antwortet am Dienstag von 14 Uhr an live.

Wie Sie sich zur Diskussion anmelden können und welche Regeln gelten, erfahren Sie hier.

