Biden will schon am ersten Tag im Amt Trump-Politik demontieren

Die US-Amerikaner haben mehrheitlich den Demokraten Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten gewählt. Noch-Amtsinhaber Donald Trump aber versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Bidens Sieg auf dem Rechtsweg zu kippen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Biden will gleich vom ersten Tag an Trump-Politik demontieren

Montag, 16. November, 8.40 Uhr: Der künftige US-Präsident Joe Biden will gleich am ersten Tag im Weißen Haus diverse politische Entscheidungen von Donald Trump rückgängig machen. "Wir haben viel vor für Tag eins", sagte Bidens Stabschef Ronald Klain im US-Fernsehen. Dazu gehörten die Rückkehr ins Klimaabkommen von Paris, Schutz für junge Migranten in den USA und Maßnahmen zum Gesundheitswesen. Biden kann das nach der Amtsübernahme am 20. Januar per Erlass einleiten.

Trump macht unterdessen deutlich, dass er keine Absicht hat, seine Niederlage bei der Präsidentenwahl einzuräumen. Er verschärfte seine Behauptungen über angebliche Wahlfälschung und kündigte in der Nacht zum Montag weitere Klagen an. Zudem überschüttet Trumps Wahlkampfteam seine Anhänger mit Aufrufen zu Spenden für den juristischen Kampf. "Bald werden unsere großen Fälle eingereicht, die die Verfassungswidrigkeit der Wahl 2020 und die Schandtaten zeigen, die verübt wurden, um das Ergebnis zu verändern", schrieb Trump bei Twitter. Die bisherigen Klagen hatten wenig Erfolg vor Gericht. Auch Behörden bezeichneten die Wahl als die bisher sicherste.

Trump: Biden hat durch Betrug gewonnen

Sonntag, 15. November, 15.30 Uhr: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat in einem Tweet erstmals geschrieben, dass sein Herausforderer Joe Biden die Präsidentenwahl gewonnen habe. Allerdings wiederholte er zugleich seine Vorwürfe, dass die Abstimmung manipuliert gewesen sei, und widerrief kurz darauf das Eingeständnis komplett.

Am Sonntag kommentierte Trump zunächst den Tweet eines TV-Moderators mit Zweifeln an Bidens Erfolg mit den Worten: "Er hat gewonnen, weil die Wahl manipuliert war." Er wiederholt seine nach wie vor nicht belegten Vorwürfe, dass keine Wahlbeobachter zugelassen worden seien und eine bei der Auszählung verwendete Software die Ergebnisse verfälscht habe. Es war zwölf Tage nach der Wahl das erste Mal, dass Trump die Worte "er hat gewonnen" benutzte. Allerdings veröffentlichte er eine knappe Stunde später zwei weitere Tweets. In einem heißt es "WIR WERDEN GEWINNEN!" Im zweiten Tweet wird das vermeintliche Zugeständnis widerrufen: "Er hat nur in den Augen der FAKE-NEWS-MEDIEN gewonnen. Ich räume NICHTS ein!"

Trumps Anwälte führen diverse Klagen im mehreren Bundesstaaten. Erst in der Nacht zum Sonntag legte er den rechtlichen Kampf um die Wahlergebnisse in die Hand seines langjährigen Anwalts und Weggefährten Rudy Giuliani. Biden kommt nach Berechnungen von US-Medien auf 306 Wahlleute, für einen Sieg sind 270 notwendig. Sein Vorsprung gilt als ausreichend, um Neuauszählungen und auch einem Teilerfolg von Trumps Klagen standzuhalten.

Trump winkt seinen demonstrierenden Anhängern von Auto aus zu

Samstag, 14. November 21.15 Uhr: Mehrere tausend Anhänger von Donald Trump haben sich am Samstag im Zentrum von Washington versammelt, um ihm den Rücken zu stärken. Sie riefen Parolen wie "Vier Jahre mehr!" und "Wir wollen Trump!". Der scheidende Präsident, der nach wie vor seine Wahlniederlage nicht anerkennt, winkte ihnen auf dem Weg zum Golf-Club aus einem gepanzerten Fahrzeug zu. Er hatte am Vortag in Aussicht gestellt, dass er bei den Demonstranten vorbeischauen und seine Fans begrüßen könnte.

Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany sprach bei Twitter von einer Million Teilnehmer, Einschätzungen von Beobachtern und Medien reichten von einigen Tausend bis gut 10 000. Die Trump-Regierung hatte bereits ihre Amtszeit mit der Übertreibung der Teilnehmerzahl bei seiner Amtseinführung im Januar 2017 begonnen. Eine Woche zuvor feierten deutlich mehr Menschen in den Straßen von Washington, als der Sieg von Joe Bidens bei der US-Präsidentenwahl verkündet wurde.

Redner bei der Demonstration auf dem Freedom Plaza unweit des Weißen Hauses hielten sich an Trumps Darstellung, dass ihm der Sieg durch massiven Wahlbetrug genommen worden sein. Sie versprachen, weiterzukämpfen, und beschimpften Medien, die zu Unrecht Biden zum Wahlgewinner erklärt hätten. "Fox News sind Feinde des Volkes", rief einer der Redner in die Menge. Der Kanal aus dem Medienimperium von Rupert Murdoch war lange der Haussender von Trump - rückte zuletzt aber merklich von ihm ab. Trump selbst hatte Medien wiederholt als "Feinde des Volkes" bezeichnet.

Trump räumt Niederlage nicht ein, lässt aber Zweifel am Sieg erkennen

Samstag, 14. November, 6 Uhr: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat nach der Wahl in den USA erstmals leichte Zweifel an der bisher von ihm gezeigten Siegesgewissheit erkennen lassen. "Diese Regierung wird keinen Lockdown machen", sagte Trump am Freitagabend deutscher Zeit bei einem Auftritt im Rosengarten des Weißen Hauses, bei dem es um die Bemühungen der USA um einen Corona-Impfstoff ging.

Zugleich deutete er an, dass diese Entscheidung möglicherweise bald nicht mehr in seiner Hand liegen könne. "Hoffentlich wird die -", und hier stockte er kurz und fuhr fort, "was immer in der Zukunft passiert, wer weiß, welche Regierung es sein wird, ich denke, das wird sich zeigen. Aber ich kann Ihnen versichern, diese Regierung wird keinen Lockdown machen."

US-Sender hatten am Freitag berichtet, Trump-Herausforderer Joe Biden habe bei der Wahl am Dienstag vergangener Woche nach ihren Erhebungen 306 Wahlleute gewonnen - deutlich mehr als die für einen Sieg erforderlichen 270. Es waren Trumps erste öffentliche Äußerungen seit Donnerstag vergangener Woche. Er nahm keine Fragen von Reportern an.

Der amtierende US-Präsident weigert sich bislang, seine Niederlage einzuräumen, und stellt sich als Opfer massiven Wahlbetrugs dar. Trumps Anwälte haben Klagen in mehreren Bundesstaaten angestrengt, darin jedoch keine Belege für großangelegte Wahlfälschungen oder Fehler geliefert. Mehrere US-Behörden hatten am Donnerstag mitgeteilt, die Wahl am 3. November sei die sicherste in der amerikanischen Geschichte gewesen.

Dutzende Secret-Service-Mitarbeiter offenbar von Corona betroffen

Samstag, 14. November, 6 Uhr: Nach den Wahlkampfreisen von Präsident Donald Trump sind laut US-Medien Dutzende Secret-Service-Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert oder in Quarantäne. Die Ausbreitung werde zumindest teilweise auf die Serie von Auftritten zurückgeführt, für die Trump vor der Präsidentenwahl quer durchs Land reiste, berichtete die Washington Post am Freitag unter Berufung auf informierte Personen. Nach Angaben der Zeitung sind 130 Mitarbeiter betroffen - rund zehn Prozent des Kern-Sicherheitsteams. Nach Darstellung des Senders CNN geht es um "mehrere Dutzend" Mitarbeiter.

Der Secret Service ist unter anderem dafür zuständig, wichtige Amtsträger wie den Präsidenten zu schützen. Bei Trumps Dutzenden Wahlkampfauftritten - er machte zum Teil mehrere pro Tag - mussten Sicherheitsleute mitreisen und wurden auch rund ums Podium positioniert. Von den anwesenden Trump-Anhängern trugen viele keine Masken und hielten auch keinen Abstand.

Trump war bereits vorgeworfen worden, unnötig Sicherheitsleute gefährdet zu haben, nachdem er während seiner Covid-19-Erkrankung mit ihnen in das Präsidentenfahrzeug stieg, um seine Fans vor den Krankenhaus-Toren zu begrüßen.

Biden gewinnt Georgia, Trump siegt in North Carolina

Freitag, 13. November, 23 Uhr: Auch für die letzten beiden noch ausstehenden Bundesstaaten haben die US-Medien nun den jeweiligen Gewinner verkündet. North Carolina mit seinen 15 Wahlleuten geht an Donald Trump, der 50 Prozent der Stimmen gewinnen konnte. Joe Biden liegt dort etwa 70 000 Stimmen hinter Trump zurück.

Biden gewinnt dafür in Georgia (16 Wahlleute) mit einem sehr knappen Vorsprung von 0,3 Prozent oder 14 000 Stimmen. Damit hängt er Trump mit 306 Wahlleuten deutlich ab. Der Republikaner wird sich mit 232 Wahlleuten begnügen müssen - wozu er allerdings keine Lust hat. Er beharrt darauf, dass es zu Wahlbetrug gekommen sein soll und versucht, gegen einige der Ergebnisse zu Klagen.

Zahlreiche Staatsanwälte wollen der Anordnung von Justizminister William Barr zur Überprüfung des Ergebnisses der US-Präsidentenwahl einem Zeitungsbericht zufolge nicht nachkommen. In einem gemeinsamen Brief forderten 16 Staatsanwälte Barr auf, seine Anweisung von Montag zurückzunehmen, berichtete die Washington Post, die den Angaben zufolge das Schreiben einsehen konnte, am Freitag. Sie hätten keine Kenntnis von außergewöhnlichen Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Stimmen. Zudem würden sie durch die Anordnung in die Parteipolitik hineingezogen.

Peking gratuliert Biden

Freitag, 13. November, 9:48 Uhr: Das kommunistische China beglückwünscht den künftigen US-Präsidenten zu dessen Wahlsieg. "Wir respektieren die Wahl des amerikanischen Volks", erklärt ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin. "Wir gratulieren Herrn Biden und Frau Harris", heißt es weiter.

Peking betont, das das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen "gemäß den US-Gesetzen und -Verfahren bestimmt wird" - möglicherweise ein Hinweis auf Amtsinhaber Donald Trump, der seine Niederlage nach wie vor nicht eingestehen will.

Mehrere Republikaner fordern Geheimdienst-Briefings für Biden

Freitag, 13. November, 7:35 Uhr: Eine wachsende Zahl an republikanischen Politikern fordert, dass das Weiße Haus dem Wahlsieger Biden Geheimdienst-Briefings zugänglich machen sollte. Der einflussreiche Senator Lindsey Graham sagte dem TV-Sender CNN auf die Frage, ob Biden die Unterrichtungen bekommen sollte: "Ja, ich denke er sollte." Ähnlich äußerten sich Medien zufolge auch die Senatoren Chuck Grassley, James Lankford und John Thune.

Die Äußerungen könnten darauf hinweisen, dass es bei den Republikanern mehr und mehr Akzeptanz für den Wahlsieg Bidens gibt. Der Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, nannte Biden schon am Donnerstag zum ersten Mal den "gewählten Präsidenten". Bislang wird Biden die gesetzlich vorgesehene Unterstützung für eine geordnete Amtsübergabe ("transition") von Trumps Regierung verwehrt.

Trump hat sich bislang geweigert, seine Niederlage einzugestehen und inszeniert sich ohne Beweise als Betrugsopfer. Führende Politiker seiner Partei unterstützten ihn nach außen hin. Beobachter sehen das auch als Schachzug, um die eigene Wählerbasis nicht gegen sich aufzubringen und für immens wichtige Stichwahlen um entscheidende Senatssitze in Georgia Anfang Januar motiviert zu halten. Doch gerade im Bereich der nationalen Sicherheit haben auch die Republikaner ein Interesse daran, dass es eine geordnete Übergabe gibt und Biden ab dem ersten Tag im Amt voll handlungsfähig ist.

TV-Sender erklären Biden zum Gewinner in Arizona

Freitag, 13. November, 05:40 Uhr: Mehr als eine Woche nach der US-Wahl am 3. November haben mehrere US-Sender den Demokraten Joe Biden zum Sieger in Arizona erklärt. Nachdem ihn die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox News bereits in der Wahlnacht als Gewinner in dem traditionell republikanischen Bundesstaat verkündet hatten, zogen am Donnerstagabend (Ortszeit) auch die Sender NBC News und CNN nach.

In dem Staat im Südwesten der USA ging es um elf Wahlleute. Arizona galt lange als sichere Bastion der Republikaner. Seit dem Wahljahr 1952 haben dort fast ausschließlich republikanische Präsidentschaftskandidaten gewonnen. Die Ausnahme machte das Wahljahr 1996, als der Demokrat Bill Clinton den Sieg holte.

Etwa 300 000 Tweets rund um US-Wahl mit Warnhinweisen versehen

Freitag, 13. November, 03:05 Uhr: Twitter hat rund um die US-Präsidentenwahl etwa 300 000 Tweets wegen umstrittener oder irreführender Inhalte mit Warnhinweisen versehen. In 456 Fällen wurden diese Beiträge auch mit einer Warnung komplett verdeckt, so dass sich Nutzer erst durchklicken mussten, wie Twitter in einem Blogeintrag mitteilte.

Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 27. Oktober bis zum 11. November. Mit Warnhinweisen beider Arten waren in den vergangenen Wochen auch diverse Tweets von US-Präsident Donald Trump versehen worden, vor allem wegen seiner häufigen Behauptungen über angebliche Wahlfälschungen. Zudem hatte der US-Präsident wiederholt falsche Informationen über das Coronavirus weiterverbreitet.

Obama: Republikaner begeben sich auf "gefährlichen Pfad"

Freitag, 13. November, 02:10 Uhr: Der frühere US-Präsident Barack Obama hat den Republikanern schwere Vorwürfe gemacht, die trotz Trumps unbewiesener Behauptungen, die zurückliegende Wahl sei manipuliert, weiter zu ihm halten. Mehr als Trumps haltlose Anschuldigungen beunruhige ihn die Tatsache, dass andere Republikaner dabei wider besseren Wissens mitzögen, sagte Obama in vorab veröffentlichten Auszügen eines Interviews, das der Sender CBS News am Sonntag in voller Länge ausstrahlen will. "Es ist ein weiterer Schritt, nicht nur der neuen Biden-Regierung, sondern auch der Demokratie insgesamt ihre Legitimation abzusprechen. Und das ist ein gefährlicher Pfad."

Trump hat seine Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden bislang nicht eingeräumt und stellt sich als Opfer systematischen Wahlbetrugs dar, obwohl es dafür keine Beweise gibt. Zu Trumps Behauptungen sagte Obama: "Sie scheinen zum Teil darin begründet zu sein, dass der Präsident es nicht mag zu verlieren, und nie eine Niederlage zugibt."

Bislang haben erst wenige Republikaner Biden öffentlich als Wahlsieger anerkannt. Führende Politiker der Partei - wie der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell - stärken Trump vielmehr den Rücken bei dessen Versuchen, den Sieg Bidens anzufechten.

US-Behörden: Keine Wahlmanipulation durch Computer

Freitag, 13. November, 01:50 Uhr: Mehrere US-Behörden haben von Präsident Donald Trump verbreitete Gerüchte zurückgewiesen, wonach die Präsidentenwahl durch den Einsatz von Computersoftware manipuliert worden sei. "Es gibt keine Belege dafür, dass ein Abstimmungssystem Stimmen gelöscht oder verändert hätte - oder auf irgendwelche Weise kompromittiert worden wäre", heißt es in einer Mitteilung, die unter anderen von Vertretern der Cybersicherheitsagentur des Heimatschutzministeriums sowie der Vereinigungen der Wahlleiter der Bundesstaaten herausgegeben wurde.

Trump hatte zuvor bei Twitter auf Behauptungen verwiesen, wonach Software der Firma Dominion in mehreren Bundesstaaten 435 000 für ihn abgegebene Stimmen seinem letztlich siegreichen Herausforderer Biden zugerechnet habe. Die Firma und Wahlbehörden haben dies bereits zurückgewiesen.

Auslöser für die Gerüchte könnten Probleme bei der Auszählung in einigen Bezirken der Bundesstaaten Michigan und Georgia gewesen sein. In Michigan hatte Antrim County seine inoffiziellen Ergebnisse während der Auszählung kurzfristig korrigiert. Eine Funktionärin von Trumps Republikanischer Partei behauptete, das sei auf einen Fehler der verwendeten Software zurückgegangen. Die Behörden stellten aber klar, dass es sich um einen menschlichen Fehler gehandelt habe - der zudem spätestens bei der obligatorischen abschließenden Überprüfung aufgefallen wäre. In Georgia mussten einige Auszählungscomputer wegen Software-Updates pausieren.

In der Stellungnahme der Regierungsvertreter heißt es weiter: "Die Wahl am 3. November war die sicherste in der amerikanischen Geschichte." Alle Bundesstaaten hätten Papierbelege für jeden Stimmzettel, so dass jeder davon nachträglich überprüft werden könne. Georgia, wo Biden mit mehr als 14 000 Stimmen vorn lag, hat bereits eine Neuauszählung per Hand angeordnet. Der für Wahlen zuständige Innenminister Brad Raffensperger zeigte sich überzeugt, dass das Ergebnis dadurch kaum verändert werde.