Am 3. November 2020 wählen die US-Amerikaner ihren Präsidenten. Wird es wieder Donald Trump? Oder gewinnt Joe Biden, der sich bei den Vorwahlen der Demokraten durchgesetzt hat? Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Montag, 5.10., 17:45 Uhr: Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach dem Ergebnis von Montag habe sie keine Symptome, schrieb McEnany auf Twitter. Von Donnerstag an sei sie täglich auf das Virus getestet worden und bisher sei das Ergebnis durchgehend negativ gewesen. Sie werde nun in Quarantäne gehen und von dort aus weiterarbeiten.

Vergangene Woche war Präsident Donald Trump positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er wird derzeit im Militärkrankenhaus Walter Reed bei Washington behandelt. Er wolle noch am Montag unbedingt aus der Klinik entlassen werden, sagte der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, bei Fox News.

US-Senat pausiert bei Plenar-Sitzungen

Sonntag, 4.10., 7:30 Uhr: Der US-Senat setzt nach Corona-Infektionen von mindestens drei Mitgliedern für zwei Wochen seine Plenarsitzungen aus. Zugleich solle der Justizausschuss trotzdem mit den Anhörungen der Kandidatin der das Oberste Gericht der USA, Amy Coney Barrett, fortfahren, betonte der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell am Samstag. Die Demokraten kritisierten diese Entscheidung.

Seit Freitag hatten drei Senatoren - die Republikaner Mike Lee, Thom Tillis und Ron Johnson - positive Corona-Tests bekanntgegeben. Lee und Tillis sind auch Mitglieder im Justizausschuss. Präsident Donald Trump und die Republikaner im Senat wollen Barrett noch vor der Präsidentenwahl am 3. November ins Amt bringen. Mit Barrett bekämen die Konservativen eine dominierende Mehrheit von sechs zu drei Stimmen im Obersten Gericht, das immer wieder wichtige Weichen für die US-Gesellschaft stellt.

Die Demokraten fordern, dass erst der Sieger der Präsidentenwahl über die Besetzung des Postens der jüngst verstorbenen liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg entscheiden sollte. Sie warnen unter anderem, dass Barrett vermutlich für die Abschaffung der Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama stimmen würde.

So steht es im Wahlkampf um die Präsidentschaft der USA

Die demokratischen Mitglieder im Justizausschuss kritisierten am Samstag, die Fortsetzung der Arbeit gefährde die Gesundheit der Beteiligten. Der republikanische Ausschusschef Lindsey Graham sagte hingegen, die Senatoren könnten auch per Videokonferenz an den Sitzungen teilnehmen. Die mehrtägige Anhörung Barretts soll am 12. Oktober beginnen.

Die Infektionen zumindest von zwei der Senatoren lenken zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Veranstaltung im Weißen Haus am vergangenen Samstag, bei der Barrett als Kandidatin vorgestellt wurde. Tillis und Lee waren dort. Auf Bildern von dem Event ist zu sehen, wie Lee sich ohne Maske mit diversen Gästen unterhielt und auch Hände schüttelte. Die Veranstaltung war zwar unter freiem Himmel im Garten des Weißen Hauses, es war aber gut zu sehen, dass viele Teilnehmer keine Masken trugen und keinen Abstand hielten. Auch der Präsident der katholischen Universität Notre Dame, der anwesend war, teilte am Freitag mit, dass sein Corona-Test positiv ausgefallen sei.

Test von Vizepräsident Pence fällt negativ aus

Freitag, 2. Oktober, 14.08 Uhr: Die Corona-Tests von US-Vizepräsident Mike Pence und seiner Ehefrau sind nach Angaben eines Sprechers negativ ausgefallen. Es gehe beiden gut, ergänzte der Sprecher. Die Tests finden seit Monaten täglich statt.

Ein ranghoher Vertreter des Präsidialamts in Washington bekräftigte am Freitag, Präsident Donald Trump sei trotz seines positiven Tests nicht arbeitsunfähig. Er werde von seinen Wohnräumen aus seiner Arbeit nachgehen.

Trump positiv auf Coronavirus getestet

Freitag, 2. Oktober, 7.10 Uhr: US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte er auf Twitter mit. Er befindet sich mit Ehefrau Melania, die ebenfalls einen positiven Test hat, bereits in Quarantäne. "Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das GEMEINSAM durchstehen", schrieb Trump am frühen Freitagmorgen auf Twitter. Trump ist 74 Jahre alt und hat damit ein erhöhtes Risiko für Komplikationen.

Trumps Arzt Sean Conley bestätigte das Testergebnis. "Dem Präsidenten und der First Lady geht es beiden derzeit gut", schrieb er. "Seien Sie versichert, dass ich erwarte, dass der Präsident weiterhin seine Pflichten ohne Unterbrechung erfüllen wird."

Der US-Präsident trägt in der Öffentlichkeit meistens keine Maske. Das Weiße Haus begründet dies damit, dass Trump und sein Umfeld regelmäßig auf das Coronavirus getestet würden. Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany hatte das Tragen von Masken im Juni als "persönliche Entscheidung" bezeichnet und darauf verwiesen, dass sie regelmäßig getestet werde. Im ersten TV-Duell gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden hatte er sich am Dienstag darüber lustig gemacht, dass dieser ständig einen Mund-Nasen-Schutz trage.

Stunden zuvor war bekannt geworden, dass eine der engsten Mitarbeiterinnen von Trump, Hope Hicks, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Sie soll US-Medienberichten zufolge Symptome einer Covid-19-Erkrankung zeigen. Brisant ist, dass Hicks noch am Dienstag mit Trump im Präsidentenflieger Air Force One zur TV-Debatte nach Cleveland, Ohio, geflogen war. An Bord sollen insgesamt zwischen 20 und 30 Mitarbeiter und Familienmitglieder Trumps gewesen sein. Beobachtern zufolge trug Hicks am Debattenabend keine Maske.

Am Mittwoch flog die 31-Jährige dann zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Minnesota, unter anderem gemeinsam mit Trumps Schwiegersohn und engem Berater Jared Kushner. Hicks hatte zeitweise als Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses gearbeitet und war in diesem Jahr als Beraterin der Regierung zurückgekehrt. Die Infektion von Hicks bezeichnete Trump als "schrecklich" - "sie hat so hart gearbeitet, ohne die kleinste Pause".

Ein Sprecher des Weißen Hauses hatte Hicks' Infektion zunächst nicht bestätigen wollen. Er teilte lediglich mit, dass sowohl auf Reisen als auch im Weißen Haus die aktuellen Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC und bewährte Maßnahmen zur Minderung des Risikos einer Ansteckung befolgt würden.

Im Umfeld des Präsidenten hat es bereits Corona-Infektionen gegeben. Anfang Mai war bekannt geworden, dass sich die Pressesprecherin von US-Vizepräsident Mike Pence, Katie Miller, angesteckt hatte. Ende Juli wurde der Nationale Sicherheitsberater Robert O'Brien positiv getestet.