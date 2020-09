Am 3. November 2020 wählen die US-Amerikaner ihren Präsidenten. Wird es wieder Donald Trump? Oder gewinnt Joe Biden, der sich bei den Vorwahlen der Demokraten durchgesetzt hat? Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Republikaner im Senat wollen neuen Richter schnell bestätigen

Samstag, 19. September 2020: Der US-Senat würde noch vor der Wahl über einen Wunschkandidaten von Präsident Donald Trump für die Nachfolge der verstorbenen Supreme-Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg abstimmen. Dies teilte der republikanische Mehrheitsführer der Parlamentskammer, Mitch McConnell, noch am Freitag (Ortszeit) mit, dem Tag, an dem Ginsburg nach Angaben des Obersten Gerichtshofs im Alter von 87 Jahren an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist. Ginsburg hatte sich gewünscht, dass über ihre Nachfolge der am 3. November gewählte Präsident entscheiden solle. Entsprechend äußersten sich sich jetzt auch Demokraten.

Trumps Herausforderer Joe Biden wies darauf hin, dass der von den Republikanern dominierte Senat im Jahr 2016 die Nominierung des vom damaligen Präsidenten Barack Obama für die Nachfolge des im Februar jenes Jahres verstorbenen Supreme-Court-Richters Antonin Scalia verweigert habe. Scalia sei "fast zehn Monate" vor der Wahl gestorben. Dennoch habe der Senatsmehrheitsführer Mitch McConnell damals das Wahljahr als Grund genannt, warum es keine Anhörung geben sollte. Obamas Kandidat war damals Merrick Garland. Die vakante Stelle wurde erst nach Donald Trumps Überraschungssieg im November 2016 besetzt. In seiner Amtszeit hat er mit Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh bereits zwei konservative Richter an den Supreme Court berufen.

Trump ließ sich in einer ersten Reaktion nicht in die Karten schauen. In einer Erklärung teilte er mit, das Land habe eine "Titanin des Rechts" verloren.

Die Frontfrau der Demokraten im Kongress, Nancy Pelosi, würdigte Ginsburg. Ihr Tod sei "ein unermesslicher Verlust für unsere Demokratie und für alle, die sich opfern und anstreben, eine bessere Zukunft für unsere Kinder zu gestalten", sagte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Der Kongress müsse sicherstellen, dass die Person, die Ginsburg ersetze, "deren Einsatz für Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Gerechtigkeit für alle hochhält."

Die republikanische Senatorin Kelly Loeffler sagte indes, Trump habe jedes Recht, vor der Wahl einen neuen Richter auszuwählen. Die Zukunft des Landes stehe auf dem Spiel, schrieb Loeffler auf Twitter. Sie freue sich darauf, eine Person zu unterstützen, die das Recht auf Leben schütze und konservative Werte sichere. Ihr Senatsparteikollege Ted Cruz forderte Trump auf, bald eine Nachfolgeregelung für Ginsburg zu treffen. Ein eigentlich neunköpfiger Supreme Court, der wegen eines fehlenden Richters in Justizfragen vier zu vier gespalten sei, "kann nichts entscheiden".

Die ersten Wähler dürfen ihre Stimmen abgeben

Freitag, 18. September 16.50 Uhr: Die US-Wahlen sind eigentlich erst am 3. November - in den Bundesstaaten Minnesota, South Dakota, Wyoming und Virginia ist die frühe persönliche Stimmabgabe aber schon seit Freitag möglich. Die meisten Bundesstaaten und die Hauptstadt Washington erlauben das sogenannte Early Voting. Wähler können ihre Stimme in vielen Staaten frühzeitig auch per Brief abgeben.

Wegen der Corona-Pandemie und der Sorge vor Ansteckungen am Wahltag haben mehrere Staaten dieses Jahr die Hürden für die frühe Stimmabgabe gesenkt. In einer Umfrage der Washington Post und des Senders ABC gaben 39 Prozent der befragten Wahlberechtigten in Minnesota an, ihre Stimme vor dem eigentlichen Wahltermin abgeben zu wollen. In Wisconsin waren es 44 Prozent.

Der Sender CNN berichtete von Hunderten Wählern, die am Freitag in Fairfax (Virginia) Schlange standen, um ihre Stimme abzugeben. Lokale Beamte hätten sich erstaunt gezeigt, dass so viele den ersten Tag des Early Votings wahrnähmen, berichtete eine Reporterin des Senders.

Experten rechnen insbesondere mit einer massiven Zunahme der Abstimmung per Briefwahl, die insgesamt als sehr sicher und etabliert gilt. Bei der US-Wahl 2016 etwa hatte fast jeder vierte Wähler per Post abgestimmt. US-Präsident Donald Trump kritisiert Briefwahl immer wieder ohne Angabe von Gründen als betrugsanfällig.

So steht es im Wahlkampf um die Präsidentschaft der USA

FBI-Chef spricht von Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf

Freitag, 18. September, 07:32 Uhr: Der Chef der US-Bundespolizei FBI, Christopher Wray hat vor dem Kongress ausgesagt, dass seine Behörde eine erneute russische Einmischung in den US-Wahlkampf beobachte. "Wir sehen sehr, sehr aktive Bemühungen der Russen, unsere Wahlen 2020 zu beeinflussen", sagte Wray. Sie versuchten auch, "Spaltung und Zwietracht" zu säen. Dabei gehe es speziell darum, den demokratischen Gegenkandidaten von Präsident Donald Trump, Joe Biden, "zu verunglimpfen", so Wray weiter. Anders als vor vier Jahren seien aber bisher keine direkten Attacken auf die Wahl-Infrastruktur zu beobachten. Bereits vor vier Jahren wurde das politische Washington von einer breit angelegten Einmischung aus Russland in den Wahlkampf ums Weiße Haus erschüttert. Die russische Regierung hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Trump reagierte auf Twitter prompt auf die Aussagen Wrays. "Aber Chris, sie sehen keine Aktivität von China, obwohl es eine VIEL größere Bedrohung als Russland, Russland, Russland ist", schrieb Trump. Der US-Präsident wiederholte auch seine nicht belegte Behauptung, dass Russland, China und andere Länder sich in die Wahl mit gefälschten Briefwahlunterlagen einmischen könnten. Twitter versah den Trump-Tweet schnell mit einem Verweis zu Informationen darüber, "wie Abstimmen per Post sicher ist".

Biden bezeichnete Russland unterdessen in einer Fragestunde mit Wählern am Mittwochabend als einen "Opponenten" Amerikas. Der russische Präsident Wladimir Putin kenne ihn und wisse, dass er bei Bidens Wahl für die Einmischung in US-Angelegenheiten werde bezahlen müssen, sagte der frühere Vizepräsident. Biden wollte auf Nachfrage keine Angaben dazu machen, wie er Putin bezahlen lassen werde. Auf die Frage, ob auch China ein Opponent Amerikas sei, wählte Biden stattdessen den Begriff Wettbewerber.

Trump will patriotische Bildung fördern

Freitag, 18. September, 01:41 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat die historischen Folgen der Sklaverei in Amerika heruntergespielt und Maßnahmen gegen systemischen Rassismus spalterisch genannt. Radikale Demokraten, Medien und andere versuchten, Schulkinder zu indoktrinieren und deren Eltern einzureden, sich für ihr "Weißsein" schämen zu müssen, sagte Trump in einer Rede am Nationalarchiv in Washington anlässlich des 233. Jahrestags der Unterzeichnung der US-Verfassung. Bei Amerikas Gründung sei eine "unaufhaltsame Kette von Ereignissen in Gang gekommen, in deren Folge die Sklaverei abgeschafft, Bürgerrechte errungen, Kommunismus und Faschismus bezwungen und die fairste, gleichberechtigste und florierendste Nation in der Menschheitsgeschichte aufgebaut" worden sei.

Die 246 Jahre der Sklaverei auf dem Territorium der USA erwähnte Trump indes nicht - auch nicht die 89 Jahre, in denen sie weiterging, nachdem sich die Kolonien in Nordamerika von England lossagten. Auf den andauernden Kampf gegen Rassismus und Polizeigewalt ging er nicht ein.

Trump kündigte vielmehr an, bald einen Erlass für die Schaffung eines Gremiums unterzeichnen zu wollen, das patriotische Bildung fördern solle. Es soll den Namen "1776 Kommission" tragen. Das Komitee solle Pädagogen unter anderem dazu ermuntern, Schüler "das Wunder der amerikanischen Geschichte" zu lehren.