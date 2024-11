Von Christian Zaschke, New York

Eigentlich hätte der New Yorker Richter Juan Merchan in der kommenden Woche verkünden sollen, welche Strafe er über Donald Trump verhängt, nachdem eine Jury in New York ihn im Mai wegen Bilanzfälschung schuldig gesprochen hatte. Seit diesem Dienstag ist klar: Das wird nicht passieren. Trump hat die Präsidentschaftswahl Anfang November gewonnen, im Januar wird erstmals in der Geschichte der USA ein verurteilter Straftäter ins Weiße Haus einziehen. Ob seine Verurteilung also überhaupt Konsequenzen für Trump haben wird, ist offener denn je.