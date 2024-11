Nach nur vier Jahren haben die Republikaner die Mehrheit im US-Senat zurückgewonnen. Im Repräsentantenhaus, der zweiten Kammer des amerikanischen Parlaments, war das Rennen am Mittwochmorgen noch völlig offen, weil mehr als 100 Wahlkreise bis dahin nicht ausgezählt waren. Könnten die Republikaner allerdings ihren knappen Vorsprung vor den Demokraten halten, würden sie wie 2016 sowohl den Präsidenten als auch die Mehrheit in beiden Häusern des US-Kongresses stellen.

Den Republikanern gelang es, den Demokraten Senatsmandate in den konservativen Bundesstaaten West Virginia und Ohio abzunehmen. Auch das Senatsrennen in Nebraska, in dem einem unabhängigen Kandidaten überraschend gute Chancen eingeräumt worden waren, ging an die republikanische Amtsinhaberin. Damit hatten sich die Republikaner noch in der Wahlnacht mindestens 51 der 100 Sitze im Senat gesichert. Offen war noch das Rennen im ländlichen Montana. Aber auch dort ließen Umfragen erwarten, dass die Demokraten ihren bisherigen Sitz einbüßen werden. In den Swing States Pennsylvania, Michigan und Wisconsin waren die Senatsrennen am Mittwochmorgen noch offen.

Erstmals sitzen zwei schwarze Frauen im Senat

Die Demokraten hatten gehofft, zumindest den Senatssitz in Ohio zu halten. Der Amtsinhaber dort, der linke Demokrat Sherrod Brown, hatte das Mandat seit 2006 inne, er war zweimal wiedergewählt worden. Sein republikanischer Gegenkandidat Bernie Moreno lag ganz auf der Linie Donald Trumps und hatte im Wahlkampf gegen die illegale Einwanderung und gegen Rechte für Menschen Position bezogen, die sich als Transgender klassifizieren. Den Sitz in West Virginia hatten die Demokraten hingegen bereits vor der Wahl abgeschrieben, nachdem der bisherige Amtsinhaber Joe Manchin im Mai die Partei verlassen hatte.

In Maryland verteidigte indes Angela Alsobrooks das Senatsmandat gegen die populären früheren republikanischen Gouverneur Larry Hogan. In Delaware gewann die Demokratin Lisa Blunt Rochester. Damit werden erstmals zwei schwarze Frauen im US-Senat sitzen. In Vermont setzte sich erneut der Linke Bernie Sanders durch, der als unabhängiger Kandidat angetreten war. In Texas, wo die Demokraten vage Hoffnungen gehegt hatte, den Senatssitz zu erobern, setzte sich der republikanische Amtsinhaber Ted Cruz gegen seinen Herausforderer Colin Allred mit dem Slogan durch: „Keep Texas, Texas“ – lasst Texas Texas bleiben.

Wählerinitiativen blieben hinter den Erwartungen zurück

Nicht ganz so eindeutig sah es bei den Wahlen für das Repräsentantenhaus aus. Am Mittwochmorgen waren die Stimmen in den meisten der am stärksten umkämpften Wahlbezirke noch nicht ausgezählt. Allerdings ist es den Demokraten zum Beispiel nicht gelungen, in Iowa einen Sitz zu erobern, bei dem der bisherige Amtsinhaber nicht mehr antrat. Bei dem Rennen hatten sie sich große Chancen ausgerechnet. Hingegen gelang es ihnen im Bundesstaat New York, den Republikanern ein Mandat abzunehmen. Auch bei drei weiteren Sitzen in dem Bundesstaat rechneten sie sich gute Chancen aus.

Auch die Abstimmungen über Wählerinitiativen in einzelnen Bundesstaaten, auf die die Demokraten große Hoffnungen gesetzt hatten, um Wähler zu mobilisieren, blieben zum Teil zumindest hinter ihren Erwartungen zurück. Im liberalen Kalifornien stimmten die Wähler vielmehr für eine Verschärfung der Strafnormen bei Ladendiebstählen und Drogenbesitz. Im Bundesstaat Washington wandte sich eine Mehrheit gegen ein schärferes Klimaschutzgesetz. In Florida erhielt eine Initiative, Besitz und Gebrauch von Marihuana zu legalisieren, nicht die erforderliche Mehrheit.

In Missouri allerdings setzten die Wähler eine Initiative durch, die ein von der republikanischen Mehrheit im Kongress des Bundesstaats durchgesetztes Abtreibungsverbot widerrief. Das Recht auf Abtreibung wird nun in die Verfassung des Bundesstaats aufgenommen.